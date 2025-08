Explosion du port de Beyrouth : la corruption et la crise de gouvernance au cœur de la tragédie

- Advertisement -

La crise de gouvernance et la corruption systémique au Liban

Cinq ans après l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a tué 235 personnes, blessé plus de 6 500 autres et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, la catastrophe reste un symbole accablant de la crise de gouvernance et de la corruption endémique qui gangrènent le Liban. L’ignition de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, stockées pendant six ans dans des conditions dangereuses au port, n’était pas un accident isolé, mais le résultat d’un système politique dysfonctionnel, marqué par le clientélisme, les luttes confessionnelles et une absence chronique de responsabilité. Cet article explore comment la corruption et la mauvaise gouvernance ont permis cette tragédie, en analysant le rôle du système politique libanais, les mécanismes qui ont conduit à l’inaction, et les défis persistants pour surmonter cette crise structurelle.

Un système politique miné par le confessionnalisme

Le Liban fonctionne selon un système politique confessionnel, instauré par l’accord de Taëf en 1989, qui répartit le pouvoir entre les communautés religieuses (maronites, sunnites, chiites, druzes, etc.) au détriment d’une gouvernance centralisée et efficace. Ce système, conçu pour maintenir un équilibre fragile après la guerre civile (1975–1990), a engendré une fragmentation du pouvoir, où chaque faction protège ses intérêts à travers des réseaux de clientélisme. Le port de Beyrouth, poumon économique du pays gérant 60 % des importations, est un microcosme de cette réalité. Contrôlé par un patchwork de factions politiques, notamment le Hezbollah, le mouvement Amal et le Courant du Futur, le port est devenu un espace de corruption où les responsabilités sont diluées et les décisions bloquées par des rivalités. La gestion du nitrate d’ammonium, saisi en 2014 sur le cargo MV Rhosus et entreposé dans le hangar n°12, illustre cette paralysie. Des rapports internes, révélés après l’explosion, montrent que des responsables portuaires, douaniers et judiciaires ont envoyé plus de 30 avertissements entre 2014 et 2020, signalant le danger du stock. Ces alertes, adressées à des ministères (Transports, Finances, Justice) et à des agences sécuritaires, sont restées sans réponse. Chaque acteur, craignant de froisser une faction rivale ou de perdre des avantages économiques, a préféré passer la responsabilité à un autre. Cette inaction reflète ce que l’écrivain libanais Samir Kassir, assassiné en 2005, décrivait comme une « mafia d’État », où les élites s’enrichissent au détriment du bien public.

La corruption au port : un foyer de négligence

Le port de Beyrouth était notoirement corrompu, un lieu où les pots-de-vin, les emplois fictifs et les détournements de fonds étaient monnaie courante. Selon un rapport de l’ONG Transparency International, le Liban se classait en 2020 parmi les pays les plus corrompus au monde, avec un indice de perception de la corruption de 25/100. Le port, géré par un comité mêlant fonctionnaires et représentants de factions politiques, était un terrain fertile pour ces pratiques. Les revenus douaniers, estimés à 2 milliards de dollars par an, étaient souvent détournés par des élites liées à des partis politiques, tandis que les employés subalternes, mal payés et peu formés, n’avaient ni les moyens ni l’autorité pour gérer un stock aussi dangereux que le nitrate d’ammonium. Des documents judiciaires montrent que des inspecteurs du port avaient signalé dès 2014 que le hangar n°12, où était entreposé le nitrate d’ammonium, manquait de ventilation, de mesures anti-incendie et de sécurité contre les intrusions. En 2016, une inspection ordonnée par un juge a révélé que les sacs contenant le produit chimique se dégradaient, augmentant le risque d’instabilité. Pourtant, aucune mesure n’a été prise, en partie parce que les responsables du port craignaient de perturber les intérêts économiques des factions influentes, notamment le Hezbollah, qui exerce une emprise significative sur les opérations portuaires. Cette corruption structurelle a transformé le port en une bombe à retardement, dont l’explosion a révélé l’ampleur des dysfonctionnements.

L’inaction des élites politiques

L’enquête judiciaire, confiée au juge Tarek Bitar depuis février 2021, a mis en lumière la complicité des élites politiques. Des figures comme le Premier ministre de l’époque, Hassan Diab, et les anciens ministres des Transports et des Finances (Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter, Youssef Fenianos) étaient informés du danger dès 2014, selon des documents internes. Pourtant, aucun n’a agi, protégés par un système où l’immunité parlementaire et les alliances confessionnelles bloquent toute reddition de comptes. Bitar a inculpé ces responsables, ainsi que des chefs sécuritaires comme Abbas Ibrahim et Tony Saliba, mais ses efforts ont été entravés par plus de 35 recours en récusation, orchestrés par le Hezbollah et Amal, qui accusent le juge de partialité. Cette obstruction reflète une culture d’impunité profondément enracinée. En janvier 2023, le procureur général Ghassan Oueidate, lui-même inculpé, a tenté de saboter l’enquête en libérant 17 suspects et en poursuivant Bitar pour « rébellion contre la justice ». Cet épisode, dénoncé comme illégal par l’ordre des avocats de Beyrouth, illustre comment les élites manipulent le système judiciaire pour se protéger. L’absence d’une enquête internationale, réclamée par les familles des victimes et des ONG comme Human Rights Watch, est un autre symptôme de cette crise de gouvernance, les autorités libanaises invoquant la souveraineté nationale pour éviter un examen extérieur.

Comparaison avec d’autres crises libanaises

L’explosion du port n’est pas un événement isolé, mais le prolongement d’une série de crises révélant les mêmes failles structurelles. En 2015, la crise des ordures à Beyrouth, causée par la fermeture de la décharge de Naameh, avait déjà exposé l’incapacité du gouvernement à gérer les services publics, entraînant des manifestations massives. L’effondrement économique de 2019, marqué par une dévaluation de 90 % de la livre libanaise, a montré comment la corruption bancaire et la mauvaise gestion des finances publiques ont ruiné le pays. Ces crises, comme l’explosion, découlent d’un même problème : un système politique où les élites confessionnelles privilégient leurs intérêts au détriment de la population. La vacance présidentielle de 2022 à 2024, pendant laquelle le Liban a fonctionné sans chef d’État, a encore aggravé cette paralysie. L’élection de Joseph Aoun en 2024 et la nomination de Nawaf Salam comme Premier ministre ont suscité un espoir de réforme, mais les progrès restent limités. Les promesses d’indépendance judiciaire, essentielles pour faire avancer l’enquête sur l’explosion, se heurtent à la résistance des mêmes factions qui ont permis la tragédie.

Les réformes nécessaires : un défi monumental

Pour éviter de futures catastrophes, le Liban doit entreprendre des réformes structurelles profondes, un défi quasi insurmontable dans le contexte actuel. Premièrement, la décentralisation du pouvoir portuaire, avec une gestion transparente et indépendante, est cruciale pour éviter la répétition de négligences comme celle du nitrate d’ammonium. Deuxièmement, la réforme du système judiciaire, pour garantir son indépendance vis-à-vis des factions politiques, est essentielle pour briser le cycle de l’impunité. Enfin, une refonte du système confessionnel, bien que politiquement explosive, est nécessaire pour instaurer une gouvernance basée sur la compétence et la responsabilité, plutôt que sur les alliances religieuses. Des initiatives internationales, comme les recommandations du Fonds monétaire international pour une réforme bancaire et fiscale, pourraient soutenir ces efforts, mais elles exigent une volonté politique absente à ce jour. La société civile, galvanisée par la révolution de 2019 et la tragédie de 2020, continue de pousser pour ces changements, mais son énergie s’épuise face à la répression et à la crise économique.