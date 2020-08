Le Ministre de l’économie Raoul Nehmé a estimé que le blé entreposé dans le port de Beyrouth est inutilisable. Par ailleurs, le ministère de l’économie indique avoir perdu la trace de 7 personnes employées au sein du silo à blé de la ville.

Raoul Nehmé indique que le Liban importera du blé et que pour l’heure, il dispose d’assez de blé jusqu’à ce qu’il puisse en importer.

Ces propos interviennent alors que le Haut Conseil de la Défense, qui s’est réuni hier, a demandé que soit restreint la mise à disposition de farine aux fours et aux boulangeries, instaurant de facto un rationnement jusqu’à l’importation de farine.

Pour l’heure, le dernier bilan – toujours provisoire – fait état de plus de 100 morts, 100 disparus et plus de 4000 disparus.