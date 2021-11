Face à la paralysie actuelle de son gouvernement, entre affaire Cordahi et l’exigence par le Hezbollah, le mouvement Amal et le mouvement Marada du renvoi du juge Tarek Bitar, le premier ministre Najib Mikati souhaiterait activer un comité de suivi des dossiers les plus urgents comme ceux liés aux négociations à entreprendre avec le FMI ou encore pour approuver les indemnités des transports en faveur des fonctionnaires mais également pour faire face à une possible détérioration rapide de la situation sociale et économique.

De source médiatique, on rappelle que de telles décisions ont déjà été prises. En effet, réuni au Grand Sérail en présence du vice-premier ministre et de plusieurs ministres, le comité de suivi a ainsi décidé de l’adoption d’une indemnité journalière de 64 000 LL dès le mois de novembre, le versement d’une aide sociale d’un montant d’un demi-salaire versé pour les mois de novembre et décembre précédant les vacances, à condition qu’elle ne soit pas inférieure à 1,5 million de livres et pas supérieure à 3 millions de livres libanaises en faveur des fonctionnaires et des retraités,

Les décisions prises par ce cabinet pourront être ensuite entérinées par le gouvernement dès que les conditions seront réunies pour la tenue d’un conseil des ministres.