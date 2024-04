Dans une annonce récente qui a pris une tournure inattendue, le ministère de l’Éducation du Liban a déclaré que toutes les écoles publiques et privées du pays fermeront leurs portes à l’occasion d’Eid Al-Fitr. Cette mesure, effective dès le premier jour de la fête, soit le mercredi matin, se prolongera jusqu’au dimanche soir, le 14 avril 2024. Cette décision impacte directement le calendrier scolaire et les activités éducatives à travers le pays.

Eid Al-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, est une période de réjouissance et de célébration pour la communauté musulmane. C’est un moment où les familles et les amis se réunissent pour célébrer la fin d’un mois de jeûne et de dévotion spirituelle. La décision du ministère de l’Éducation vise à permettre aux élèves, aux enseignants et au personnel éducatif de profiter pleinement de cette période festive, en leur offrant l’opportunité de célébrer avec leurs proches sans contraintes liées aux engagements scolaires.