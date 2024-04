Dans un climat de crise économique et sociale persistante au Liban, le traitement des bénévoles de la défense civile, qui n’ont pas reçu leur salaire depuis plus de huit mois, est devenu un sujet de préoccupation majeur. Le Comité des finances et du budget, lors d’une session récente présidée par le député Ibrahim Kanaan et avec la participation d’une importante délégation parlementaire, a abordé cette question critique avec une urgence notable.

Les bénévoles de la défense civile au Liban jouent un rôle crucial dans la gestion des crises et des catastrophes dans le pays, mettant souvent leur vie en danger pour aider leurs concitoyens. Malgré leur dévouement, ces héros du quotidien ont été confrontés à des retards de paiement prolongés, exacerbant les difficultés dans un pays déjà en proie à une grave crise financière.

La quête d’une solution juridique et financière

La session a été décisive pour résoudre la question de la rémunération des bénévoles de la défense civile. Ibrahim Kanaan a souligné l’importance de trouver une solution juridique et financière durable pour ces travailleurs essentiels, pris entre le marteau de la classification comme civils ou militaires et l’enclume des retards législatifs. La diversité de leur classification a compliqué la libération de leurs salaires, nécessitant une intervention législative spécifique pour clarifier leur statut.

Le Comité des finances et du budget a proposé une solution intermédiaire en recommandant une avance d’urgence du budget, une mesure qui permettrait le paiement immédiat des salaires en souffrance. Cette recommandation, approuvée à l’unanimité, représente un pas en avant significatif vers la résolution de cette crise de paiement, soulignant l’engagement du comité à soutenir les bénévoles qui se sont tant investis pour le pays.

Espoirs et attentes

Avec l’approbation de cette mesure par le ministère des Finances, les attentes sont grandes pour un règlement rapide de la situation. Kanaan a exprimé son espoir que les paiements arriérés commencent à être traités techniquement et que les bénévoles reçoivent enfin les compensations qui leur sont dues. La publication de la loi classant ces bénévoles conformément à la loi 112 est attendue avec impatience, promettant des compléments et une aide sociale adéquate.