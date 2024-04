Dans une décision marquante, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a récemment exigé l’arrêt de toutes les ventes d’armes à Israël, invoquant des avertissements de “génocide” dans le conflit prolongé à Gaza. Avec une majorité de 28 membres votant en faveur de cette résolution et 6 contre, cette action souligne l’urgence et la gravité de la situation dans la région, mettant en lumière les préoccupations internationales croissantes concernant les violations des droits humains.

Cette décision historique du Conseil des droits de l’homme – qui n’est toutefois pas contraignante – intervient dans un contexte de tension et de violence persistantes à Gaza, où les affrontements entre les forces israéliennes et les groupes palestiniens ont conduit à d’importantes pertes en vies humaines et à des souffrances généralisées. Les termes utilisés par le Conseil, évoquant un risque de “génocide”, marquent une escalade significative dans la rhétorique internationale, visant à attirer l’attention sur la gravité des actions et des stratégies employées dans le cadre de ce conflit.

Par ailleurs, l’administration américaine a entériné cette semaine le transfert d’une quantité importante d’équipements et de munitions à Israël. Il s’agit notamment de bombes guidées de 900 kilogrammes dont l’utilisation dans des zones civiles par Israël, chose prohibée par les conventions internationale, a conduit à une nouvelle polémique ou encore d’avions de combat de type F35.