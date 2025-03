FocusLiban: la fuite des cerveaux qui menace l’avenir du Pays des Cèdres

- Advertisement -

Un pays qui forme ses talents pour les voir partir

Le Liban a longtemps été reconnu pour la qualité de son système éducatif, produisant chaque année des milliers de diplômés hautement qualifiés dans des domaines tels que l’ingénierie, la médecine, la finance et les technologies. Cependant, depuis la crise économique de 2019, ces jeunes diplômés n’ont plus aucune perspective d’avenir dans leur propre pays.

Faute d’opportunités locales, une majorité d’entre eux choisissent l’exil, contribuant à une fuite des cerveaux massive qui affaiblit encore plus l’économie nationale. Aujourd’hui, plus de 70 % des diplômés récents envisagent de quitter le pays, selon les enquêtes universitaires et les cabinets de recrutement.

Les raisons de cet exode sont multiples :

Un marché de l’emploi sinistré , où les entreprises ferment ou réduisent leurs effectifs.

, où les entreprises ferment ou réduisent leurs effectifs. Des salaires qui ne permettent plus de vivre décemment , avec un pouvoir d’achat en chute libre.

, avec un pouvoir d’achat en chute libre. L’absence totale de perspectives à long terme , avec un État incapable de proposer un plan de relance.

, avec un État incapable de proposer un plan de relance. L’instabilité politique et sociale, qui empêche tout espoir de développement économique stable.

Cette fuite des compétences constitue un véritable désastre pour l’avenir du Liban, car elle prive le pays de ses forces vives, de son innovation et de sa capacité à rebondir.

Des salaires en chute libre et des conditions de travail dégradées

L’un des éléments qui poussent les travailleurs qualifiés à l’exil est la chute brutale des salaires, devenue insoutenable depuis la dévaluation de la livre libanaise.

Avant la crise, un ingénieur ou un cadre bancaire pouvait espérer un salaire mensuel de 3 000 dollars. Aujourd’hui, ce même salaire, s’il est payé en livres libanaises, ne vaut plus que 200 à 300 dollars en valeur réelle.

Face à cette situation, les entreprises adoptent plusieurs stratégies pour retenir leurs employés :

Payer une partie des salaires en dollars , mais en limitant fortement les embauches.

, mais en limitant fortement les embauches. Proposer des contrats précaires ou en freelance , sans protection sociale ni garantie d’emploi stable.

, sans protection sociale ni garantie d’emploi stable. Réduire les avantages sociaux, rendant les conditions de travail de plus en plus difficiles.

Ces solutions ne suffisent cependant pas à enrayer la crise, et beaucoup de travailleurs préfèrent partir vers l’étranger, où ils peuvent retrouver des conditions de travail dignes et des perspectives d’évolution.

Les secteurs les plus touchés par la fuite des compétences

Certains secteurs de l’économie libanaise sont particulièrement affectés par cet exode des talents.

Le secteur médical Des centaines de médecins et d’infirmiers ont quitté le pays , aggravant la crise sanitaire.

, aggravant la crise sanitaire. Les hôpitaux souffrent d’un manque de personnel qualifié, entraînant une détérioration des soins. L’ingénierie et les technologies Les entreprises technologiques ferment ou délocalisent , forçant les ingénieurs à chercher des opportunités à l’étranger.

, forçant les ingénieurs à chercher des opportunités à l’étranger. Les jeunes diplômés trouvent facilement du travail dans les pays du Golfe, en Europe et en Amérique du Nord. Le secteur bancaire et financier Les banques réduisent massivement leurs effectifs , supprimant des milliers d’emplois.

, supprimant des milliers d’emplois. Les experts en finance migrent vers des places financières plus stables, comme Dubaï ou Paris. L’éducation et la recherche De nombreux enseignants universitaires quittent les facultés , faute de salaires suffisants.

, faute de salaires suffisants. Les chercheurs libanais trouvent peu de financements, les obligeant à poursuivre leur carrière à l’étranger.

Une émigration massive qui vide le pays de ses talents

La crise pousse les jeunes qualifiés à rechercher un avenir ailleurs, et beaucoup d’entre eux ne comptent pas revenir. Aujourd’hui, les principales destinations de l’émigration libanaise sont :

Les pays du Golfe (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar) : Ils offrent des salaires élevés et des contrats attractifs , notamment dans l’ingénierie, la finance et la santé.

: Ils offrent , notamment dans l’ingénierie, la finance et la santé. L’Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni) : La diaspora libanaise en Europe facilite l’intégration des nouveaux arrivants , et les opportunités sont nombreuses dans les secteurs technologiques et scientifiques.

: La diaspora libanaise en Europe facilite , et les opportunités sont nombreuses dans les secteurs technologiques et scientifiques. L’Amérique du Nord (Canada, États-Unis) : Avec des programmes d’immigration adaptés aux travailleurs qualifiés, ces pays attirent un grand nombre de Libanais à fort potentiel.

Cette émigration massive a des conséquences dramatiques pour le Liban, car elle prive le pays de sa main-d’œuvre la plus qualifiée, rendant toute reprise économique encore plus difficile.

Quelles solutions pour stopper l’exode des talents ?

Pour éviter une hémorragie irréversible de sa jeunesse qualifiée, le Liban doit prendre des mesures urgentes afin de rendre le marché du travail plus attractif.

Créer un plan d’incitation pour retenir les talents Offrir des avantages fiscaux aux entreprises qui embauchent des jeunes diplômés .

. Mettre en place des aides financières pour les start-ups et les jeunes entrepreneurs. Restaurer des salaires dignes et stabiliser la monnaie Fixer un salaire minimum indexé sur l’inflation .

. Permettre des paiements en devises étrangères pour les métiers à forte valeur ajoutée. Relancer l’investissement dans les secteurs porteurs Développer les technologies de l’information, l’énergie verte et l’agroalimentaire .

. Attirer les investissements étrangers dans l’éducation et la recherche. Encourager le retour des talents expatriés Proposer des contrats attractifs et sécurisés pour les Libanais souhaitant revenir.

pour les Libanais souhaitant revenir. Développer des partenariats avec des entreprises internationales pour créer des opportunités locales.

Un avenir sombre sans action immédiate

Le Liban est aujourd’hui au bord d’une crise irréversible, car son capital humain disparaît à un rythme alarmant. Tant que les réformes nécessaires ne seront pas mises en place, les jeunes continueront à partir, laissant un pays vidé de ses talents et incapable de se reconstruire.

L’urgence est d’offrir aux travailleurs qualifiés un avenir dans leur propre pays, sans quoi le Liban risque de devenir un territoire où seules la pauvreté et la précarité subsistent.