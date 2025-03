FocusLiban: L’exode des talents libanais et la fuite des capitaux

- Advertisement -

La crise économique qui asphyxie le Liban depuis 2019 a déclenché une hémorragie sans précédent : des talents quittent le pays par milliers, tandis que les capitaux s’évanouissent dans des circuits opaques. En mars 2025, cette double fuite – humaine et financière – vide le Liban de ses ressources vitales, sapant toute chance de redressement. Les jeunes diplômés, médecins, ingénieurs et experts en technologie, fuient en masse vers des horizons plus prometteurs, pendant que ceux qui restent cherchent à protéger leurs avoirs en les exfiltrant à l’étranger. Malgré les efforts timides du gouvernement de Nawaf Salam pour endiguer ce désastre, la spirale semble hors de contrôle. Quelles sont les causes, les mécanismes et les conséquences de cet exode ? Et pourquoi les mesures actuelles échouent-elles à inverser la tendance ?

Un exode massif des compétences

Le Liban perd ses cerveaux à un rythme alarmant. Depuis 2020, plus de 500 000 personnes – soit près de 10 % de la population – ont quitté le pays, et ce chiffre ne cesse de grimper. Les jeunes diplômés, en particulier, sont en première ligne. Médecins, ingénieurs et spécialistes des technologies, formés dans des universités autrefois prestigieuses comme l’Université américaine de Beyrouth ou l’Université Saint-Joseph, désertent en quête d’opportunités ailleurs. En février 2025, environ 4 000 professionnels qualifiés ont émigré, selon des estimations basées sur les données des ambassades et des agences de recrutement internationales. Le Canada, les Émirats arabes unis et l’Allemagne figurent parmi les destinations privilégiées, attirant ces talents avec des salaires décents et une stabilité que le Liban ne peut plus offrir.

La médecine illustre ce drame. Avant 2019, le Liban comptait environ 15 000 médecins pour 5 millions d’habitants, un ratio enviable dans la région. Aujourd’hui, ce nombre a chuté à moins de 9 000, soit une perte de 40 % en cinq ans. Les hôpitaux, déjà à court de médicaments et d’électricité – avec des coupures de 22 heures par jour –, peinent à fonctionner avec un personnel squelettique. Un chirurgien de 32 ans, parti pour Dubaï en janvier, a résumé son choix : « Ici, je gagnais 200 dollars par mois avec la dévaluation. Là-bas, je sauve des vies et je vis dignement. » Les ingénieurs et les informaticiens, eux, trouvent refuge dans les hubs technologiques européens ou américains, laissant derrière eux un secteur numérique qui s’effrite.

Cet exode prive le Liban de sa matière grise, essentielle pour reconstruire une économie ravagée. La diaspora, historiquement une force pour le pays via ses transferts financiers, ne compense plus cette perte : les jeunes qui partent aujourd’hui ne reviennent pas, et leurs compétences s’investissent ailleurs.

La fuite des capitaux : un pillage silencieux

Parallèlement, la fuite des capitaux continue d’éroder les fondations financières du pays. Malgré les restrictions bancaires imposées depuis 2019, limitant les retraits à quelques centaines de dollars par mois, des milliards s’échappent via des circuits informels. Entre 2019 et 2021, plus de 20 milliards de dollars ont été transférés à l’étranger par des élites politiques et économiques, selon des audits indépendants. En 2025, ce phénomène persiste, bien que à une échelle moindre, alimenté par ceux qui ont encore les moyens de contourner le système.

Les méthodes sont variées : virements via des bureaux de change clandestins, utilisation de cryptomonnaies comme le Bitcoin, ou transferts par des prête-noms dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans ou Dubaï. Un rapport récent estime que 2 milliards de dollars ont fui le Liban entre janvier et février 2025, malgré une surveillance accrue de la Banque du Liban (BDL). Ces fuites, souvent orchestrées par des figures influentes liées aux banques ou aux partis politiques, réduisent les réserves de devises, tombées à 8 milliards de dollars contre 36 milliards en 2019. Cette érosion empêche le pays de financer ses importations essentielles – carburant, blé, médicaments – plongeant l’économie dans une dépendance chronique à une aide extérieure qui tarde à se concrétiser.

Les restrictions bancaires, censées freiner cette hémorragie, sont un échec cuisant. Les petits épargnants, bloqués dans leurs comptes, assistent impuissants à la dévaluation de leurs avoirs – la livre libanaise s’échange à plus de 100 000 pour un dollar sur le marché noir –, tandis que les initiés continuent de vider les caisses. Cette injustice alimente une colère populaire qui éclate régulièrement dans les rues de Beyrouth et Tripoli.

Les causes profondes : un pays invivable

Cet exode des talents et des capitaux est le symptôme d’une crise multidimensionnelle. L’effondrement économique, avec un PIB réduit de 38 % depuis 2019 et une inflation dépassant 150 % en 2025, rend la vie impossible pour la classe moyenne et les jeunes diplômés. Un ingénieur débutant gagne environ 150 dollars par mois, quand un litre d’essence coûte 2 dollars et un panier de courses basique plus de 50 dollars. L’absence d’électricité, les pénuries de médicaments et l’insécurité croissante – avec une hausse des vols et des violences liées à la misère – achèvent de pousser les Libanais vers la sortie.

La corruption systémique et l’incapacité du gouvernement à réformer aggravent cette fuite. Sous Nawaf Salam, nommé Premier ministre désigné en janvier 2025, les espoirs d’un sursaut se sont vite éteints face aux blocages politiques. Les réformes exigées par le FMI – restructuration bancaire, unification du taux de change – restent lettre morte, bloquées par une élite qui protège ses privilèges. Cette inertie décourage ceux qui pourraient rester ou investir au Liban, convaincus que leur avenir est ailleurs.

Les efforts du gouvernement : un pansement sur une plaie béante

Face à cette hémorragie, le gouvernement tente des mesures désespérées. En février 2025, Salam a lancé un programme d’incitations pour encourager les entreprises à maintenir leurs activités au Liban. Des exonérations fiscales sur trois ans et des subventions sur les salaires – jusqu’à 300 dollars par employé – ont été proposées aux secteurs de la technologie, de la santé et de l’industrie. L’objectif : retenir les talents et stabiliser l’économie locale. Une campagne intitulée « Restez pour reconstruire » a aussi été diffusée, appelant la jeunesse à croire en un avenir meilleur.

Mais ces initiatives sont jugées dérisoires face à l’ampleur du désastre. Les subventions, financées par des emprunts locaux faute de réserves, sont perçues comme une goutte d’eau dans un océan de besoins. Les entreprises, écrasées par les coûts de l’énergie – avec des générateurs privés facturant jusqu’à 1 000 dollars par mois – et l’instabilité politique, préfèrent délocaliser vers Chypre ou le Golfe. Quant aux jeunes, ils raillent une campagne qui leur demande de rester dans un pays où un médecin gagne moins qu’un serveur à Dubaï. « C’est insultant de nous demander de rester sans rien offrir en retour », a lâché une diplômée en informatique, valise à la main, le 19 mars.

Impacts : un pays vidé de son avenir

Les conséquences de cet exode sont dévastatrices. La perte de compétences qualifiées paralyse des secteurs clés. Les hôpitaux tournent avec des équipes réduites, incapables de répondre à une population malade et vieillissante. Les startups technologiques, qui représentaient un espoir de renouveau avant 2019, ferment ou migrent, privant le Liban d’innovation. L’éducation, autrefois un atout, s’effondre : les professeurs émigrent, et les universités, à court de fonds, réduisent leurs programmes.

La fuite des capitaux aggrave cette spirale. Chaque dollar exfiltré réduit la capacité du Liban à relancer son économie. Les importations, essentielles dans un pays qui produit peu, deviennent un luxe, tandis que l’inflation et la dévaluation écrasent les salaires. Les rares investissements étrangers – comme un projet immobilier de 500 millions de dollars suspendu en février – fuient devant l’instabilité, laissant une économie exsangue, dépendante d’une diaspora qui, elle-même, se détourne.