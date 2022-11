Le journal Al Akhbar révèle que des contacts avaient été entrepris par le Hezbollah avec le Patriarche maronite Béchara Boutrous Rahi et le dirigeant du Courant Patriotique Libre, Gébran Bassil avant la fin du mandat présidentiel du Général Aoun. Selon le quotidien, il s’agissait de trouver un candidat acceptable pour la communauté musulmane.

Toujours selon le journal Al Akhbar, le Hezbollah aurait proposé à Gébran Bassil à ce que l’ancien député Sleiman Franjieh soit élu lors d’une rencontre avec le secrétaire général du mouvement Chiite Sayyed Hassan Nasrallah. IL aurait ainsi noté que Franjieh aurait pu être président dès 2016 car il disposait de plus de 75 voix au Parlement. Il avait cependant refusé la fonction laissant la place au général Aoun à la demande du Hezbollah. Cette proposition d’élire Sleiman Franjieh a cependant été écartée par Gébran Bassil qui aurait demandé à ce que puisse être identifié un autre candidat avec l’accord du patriarcat maronite.

Du côté de Bkerké, on estime que le prochain locataire du Palais Présidentiel doit être issu d’un consensus islamo-chrétien, notant par ailleurs que le gouvernement Mikati III ne peut remplacer un président de la république.

Ces 2 dernières semaines, le patriarche a ainsi organisé plusieurs réunions notamment avec le CPL et les Forces Libanaises ainsi qu’avec le président de la chambre Nabih Berri via le député Ali Hassan Khalil. À ce sujet, le Hezbollah aurait indiqué écarter de manière catégorique le dirigeant des FL comme candidat “sans prendre position sur aucun autre candidat, sachant que le parti avait préalablement informé Al-Rahi et d’autres dirigeants chrétiens qu’il serait du côté de tout consensus inter-chrétien sur un président garant de l’unité .”