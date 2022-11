Deux déposants en colère et un avocat Rami Alaik qui les avait rejoint hier lors d’une tentative à obtenir leurs fonds bloqués depuis l’instauration d’un contrôle informel des capitaux en novembre 2019 d’une succursale du Crédit Libanais de Hazmieh.

Ibrahim Baydoun, qui dispose d’un compte de 113 000 dollars, et Ali Al-Sahli, retraité des FSI qui dispose d’un compte à hauteur de 60 000 dollars avaient réussi à obtenir la somme de 50 000 USD de l’établissement sous la menace d’un révolver et de cocktails molotov. Cependant la prise d’otage s’était poursuivi jusqu’à hier soir.

Un des 2 déposants indique que face au refus des banques et en dépit d’une loi qui avait instauré une obligation pour les banques de verser les sommes nécessaires aux étudiants libanais de l’étranger, l’établissement n’a pas pu honorer le versement des sommes nécessaires à la poursuite des études doctorales de son fils depuis 2 ans.

Quant à Rami Aleik, il s’agit de l’avocat d’une association des déposants qui était entré avec eux en signe de solidarité. Ils avaient alors libéré les clients présents et les employés.

Les 3 hommes sont actuellement détenus au Justice de Baabda en attente d’une décision du juge Nicolas Mansour.

Une association proche des banques appelle à des peines sévères.

La Fédération des Jeunes Hommes et Femmes d’Affaires du Liban (FYBL) a salué dans un communiqué l’arrestation des 3 hommes et appelle à ce que des peines sévères leurs soient infligés afin de mettre fin “aux intrusions continues”.

L’association a également salué les efforts déployés par les Forces de sécurité intérieure, dirigées par le général de division Imad Othman et la Division de l’information et son chef, le général de brigade Khaled Hammoud, qui ont conduit hier, par un traitement prudent et exceptionnel avec les intrus, à les arrêter et à les conduire à justice sans causer aucun dommage aux employés de la banque