Le Premier ministre désigné Saad Hariri s’est rendu au Palais Présidentiel de Baabda et ainsi tenter de combler le différend pourtant très important avec le Président de la République, le Général Michel Aoun, en ce qui concerne la formation du prochain cabinet.

À l’issue de cette réunion, le premier ministre désigné a réitéré son souhait de voir un gouvernement être constitué avant Noël.

Pour rappel, le Liban est sans gouvernement depuis le 10 août 2020, quelques jours après l’explosion du port de Beyrouth.

Même si cette réunion vise à rompre la glace entre les 2 hommes, il est attendu à ce que chacun campe sur ses positions avec le refus du premier ministre désigné d’accorder à la présence de la république – qui avait finalement accepté comme compromis de ne plus demander un tiers de blocage au sein du prochain cabinet – les ministères de la justice et de l’intérieur, sur fond de crainte de voir certains de ses proches être arrêtés dans le cadre d’enquête les visant et portant sur des malversations notamment au niveau de la Banque du Liban alors que le processus d’audit juricomptable de la banque centrale devrait être prochainement relancé.