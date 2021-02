Le Premier ministre désigné, Saad Hariri, s’est rendu ce mercredi au Caire (en Egypte) où il a rencontré le rais égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chucri et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, au sujet des derniers développements et de la situation au Liban et dans la région.

