S’exprimant à l’ouverture du conseil des Ministres, le Premier Ministre Hassan Diab a accusé certaines personnes de souhaiter l’effondrement économique et financier du pays et s’emploient à empêcher toute assistance au Liban.

Le premier ministre a également évoqué les rumeurs concernant l’annulation par certaines compagnies des vols à destinations de l’aéroport international de Beyrouth, ce qu’elles ont démenties, estimant que certains intérêts tentent également de perturber le plan de réouverture de l’aéroport international.

Aussi les rumeurs faisant état d’une somme limite pour les voyageurs à destination du Liban ont également été démenties par le Premier Ministre.

Les voyageurs sont autorisés à entrer autant de dollars qu’ils le souhaitent et personne ne les en empêchera. Nous invitons plutôt les expatriés libanais qui viendront au Liban à transporter des dollars avec eux pour aider leur famille et la société, et à ne pas croire les rumeurs.

Hassan Diab a souligné que dans des pays soumis à une situation similaire par rapport à celle qui a lieu actuellement au Liban avec un taux de dollarisation élevé, “le peuple a vendu des dollars pour protéger sa monnaie nationale et confirmer son engagement national indépendamment des divergences politiques. Le Premier Ministre regrette qu’au Liban, cela ne soit le contraire.

Abordant la question des revendications israélienne sur une grande partie du bloc 9 appartenant au Liban, Hassan Diab souligne que “notre souveraineté nationale est sacrée et nous la préserverons par tous les moyens légitimes”, avant de souligner que le Liban d’abandonnera pas “un grain de terre ou une goutte d’eau de nos richesses.