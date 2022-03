La caisse centrale des statistiques dépendante du ministère de l’économie évoque une importante hausse des prix depuis le début de 2022. Ces derniers auraient augmenté de 305% en janvier 2022 par rapport au mois de janvier 2021.

Tous les indicateurs sont au rouge. Ainsi, le poste de dépense consacré à l’habillement a augmenté de 383.1%, les dépenses liées à l’alimentation et aux boissons de 373.8%, au logement de 320.8%, des communications et des transports de 320.4M% et des produits durables de 230.4%.