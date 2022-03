Le bureau du procureur de la république a publié un arrêté annulant la décision du procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun. Celle-ci avait mis en place une interdiction à l’encontre de 6 banques libanaises de transferts des fonds à l’étranger alors que sur sa table, se trouvent de nombreux dossiers à l’encontre des établissements bancaires dont le dossier du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé.

L’annulation de cette décision – qui a été notifiée aux douanes libanaises – intervient suite au recours présenté par l’avocat Sakhr Hachem qui représente les 6 banques: la Creditbank, la Bank of Beirut, la Banque Audi, la société Générale de Banque du Liban (SGBL), la BLOM Bank et la BankMed. Les dirigeants font déjà l’objet d’une interdiction de sortie du territoire.

Cette information intervient alors que les justices françaises, allemandes et luxembourgeoises ont décidé du gel de 120 millions de dollars qui appartiendraient à Riad Salamé et à 4 de ses proches alors que le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat aurait été accusé par ses homologues français, suisses et allemands d’entrave à la justice dans le cadre de l’affaire Salamé en refusant d’obliger les établissements financiers locaux de transmettre des documents dans le cadre de ces enquêtes.

Côté banques libanaises, on estime que ces mesures interdisant les transferts pourraient amener à la cloture des comptes ouverts auprès de leurs banques correspondantes et donc à la suspension de leur activité au Liban alors que du côté judiciaire, on indique que ces mesures visent à protéger les dépots de tout transfert illégal.