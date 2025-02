Hezbollah, CPL, FL… Qui dominera la scène politique libanaise demain ?

- Advertisement -

Depuis la fin de la guerre civile en 1990, le Liban s’est structuré autour d’un système politique confessionnel, où chaque communauté religieuse est représentée par des partis politiques influents. Cette organisation, bien qu’assurant un équilibre entre les différentes factions, a également conduit à une fragmentation du paysage politique, marqué par des rivalités interconfessionnelles et des luttes de pouvoir internes.

La scène politique libanaise repose sur deux grands blocs : les forces pro-occidentales et souverainistes d’un côté, regroupées autour du 14 Mars (notamment les Forces libanaises et le Courant du Futur), et les forces pro-iraniennes et pro-syriennes de l’autre, dominées par le Hezbollah et le Mouvement Amal. Avec le temps, ces alliances se sont érodées sous l’effet des crises successives, entraînant des réajustements stratégiques et des divisions internes au sein des principaux partis​.

Les soulèvements populaires de 2019 et la crise économique ont accentué la perte de légitimité des formations traditionnelles, ouvrant la voie à de nouvelles figures politiques, mais sans bouleverser fondamentalement la dynamique de pouvoir. À travers l’analyse des principaux partis du pays, il est possible de mieux comprendre les évolutions récentes et les défis auxquels ils sont confrontés.

Le Hezbollah face aux défis internes et externes : entre consolidation et pressions internationales

Une assise interne fragilisée par la crise économique et sociale

Malgré une base électorale fidèle, notamment au sein de la communauté chiite, le Hezbollah est de plus en plus critiqué par ses propres partisans. La crise économique qui frappe le Liban depuis plusieurs années a érodé sa capacité à fournir des services sociaux et économiques, un élément central de sa légitimité auprès des populations du Sud-Liban et de la Bekaa.

Difficulté à maintenir ses financements : avec l’effondrement du système bancaire libanais, les mécanismes de financement du Hezbollah sont sous pression. Ses réseaux d’aide sociale, qui fournissaient des soins médicaux et des subventions alimentaires, sont de moins en moins efficaces​.

Mécontentement parmi ses partisans : alors que le Hezbollah justifie son arsenal militaire comme un élément essentiel de la défense nationale, une partie de sa base s’interroge sur l’utilité de maintenir un tel appareil militaire alors que les priorités sont économiques. Certains cadres internes évoquent une nécessité de réajuster la stratégie du parti pour éviter un effritement de sa popularité​.

L’érosion du pouvoir d’achat, les coupures d’électricité et la hausse du chômage touchent toutes les communautés libanaises, y compris les bastions du Hezbollah. Des voix se lèvent même au sein du parti pour réévaluer la pertinence de ses alliances politiques, notamment avec le Courant patriotique libre, qui traverse une crise profonde​.

Des tensions régionales accrues et la disparition d’alliés stratégiques

Le Hezbollah doit également faire face à une recomposition géopolitique qui affecte son environnement régional.

La chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie a privé le Hezbollah d’un allié clé. La Syrie servait de passage stratégique pour les armes et les hommes entre l’Iran et le Liban. Désormais, la nouvelle donne syrienne fragilise les corridors logistiques du Hezbollah et limite son influence sur Damas​.

L’hostilité croissante des pays du Golfe : l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont durci leur politique à l’égard du Hezbollah, en interdisant ses financements et en expulsant ses partisans de leurs territoires. Cette pression financière s’ajoute aux sanctions américaines et européennes​.

Menaces militaires israéliennes : Israël considère toujours le Hezbollah comme une menace existentielle et multiplie les frappes préventives en Syrie et au Liban. L’État hébreu affirme avoir renforcé son dispositif militaire pour empêcher toute escalade avec le parti chiite, ce qui maintient une situation de tension permanente le long de la frontière sud​.

Une stratégie d’adaptation sous contrainte

Face à ces défis, le Hezbollah adopte une stratégie d’adaptation, combinant consolidation interne et réajustement de ses priorités militaires et politiques.

Maintien d’une influence politique : le Hezbollah renforce son alliance avec Nabih Berri et le Mouvement Amal, tentant de pérenniser son poids institutionnel malgré les tensions avec certains alliés chrétiens​.

Diversification des sources de financement : avec la pression des sanctions, le Hezbollah développe des circuits financiers alternatifs, notamment via des réseaux de commerce transfrontalier et des activités dans l’économie parallèle​.

Gestion prudente de la confrontation avec Israël : bien que le Hezbollah maintienne un discours combatif, il évite une escalade militaire directe, privilégiant une stratégie de dissuasion calculée​.

Le Hezbollah demeure un acteur incontournable de la scène politique et militaire libanaise, mais il évolue dans un contexte de plus en plus contraint. Son avenir dépendra de sa capacité à maintenir une légitimité interne tout en gérant les tensions régionales et les pressions économiques.

Le Courant patriotique libre en crise : divisions internes et recomposition politique

Un affaiblissement progressif après le retrait de Michel Aoun

Le Courant patriotique libre (CPL), fondé par Michel Aoun, a longtemps été un acteur majeur de la politique libanaise, en particulier après son alliance avec le Hezbollah en 2006. Toutefois, depuis le départ de Michel Aoun de la présidence en 2022, le parti connaît une crise profonde, marquée par des divisions internes et une perte d’influence sur la scène nationale​.

La transition vers un leadership assuré par Gebran Bassil n’a pas permis de stabiliser le mouvement. Bassil, gendre de Michel Aoun, peine à maintenir la cohésion du parti face aux critiques internes et aux tensions avec ses anciens alliés. Sa gestion autoritaire et son incapacité à élargir la base électorale du CPL ont entraîné des départs significatifs au sein du mouvement​.

Des tensions internes et une opposition croissante

Le CPL est désormais confronté à une contestation interne grandissante. Plusieurs cadres du parti remettent en cause la mainmise de Gebran Bassil sur la direction du mouvement et dénoncent l’absence de démocratie interne.

Départs de figures historiques : plusieurs anciens membres influents du CPL ont quitté le parti pour former des blocs indépendants ou se rapprocher d’autres formations politiques, notamment les Forces libanaises et des mouvements réformistes​.

Conflit avec les nouvelles générations : une partie des jeunes militants du CPL rejette l’approche traditionnelle du parti et réclame une refonte complète du programme politique. La question de l’autonomie par rapport au Hezbollah est l’un des sujets de tension majeurs​.

Un affaiblissement des alliances stratégiques

L’alliance du CPL avec le Hezbollah a été l’un des piliers de son influence depuis 2006. Toutefois, cette relation traverse une phase de turbulences, notamment en raison de divergences sur plusieurs dossiers nationaux et régionaux.

Éloignement du Hezbollah : alors que le Hezbollah privilégie une politique de consolidation avec Nabih Berri et le Mouvement Amal, le CPL se retrouve isolé sur la scène politique chrétienne et peine à rallier de nouveaux alliés​.

Absence de relais régionaux : contrairement aux Forces libanaises et aux Kataëb, qui bénéficient d’un soutien accru de l’Arabie saoudite et d’autres puissances du Golfe, le CPL se trouve marginalisé sur la scène régionale, ce qui limite ses capacités de manœuvre​.

Un avenir incertain et des scénarios possibles

Le CPL se trouve aujourd’hui à un tournant décisif. Plusieurs scénarios sont envisageables pour son avenir politique.

Une recomposition interne : si Gebran Bassil parvient à apaiser les tensions internes et à renouveler le leadership du parti, le CPL pourrait regagner une partie de son influence et tenter de jouer un rôle central dans une future recomposition politique​.

Une marginalisation progressive : si les divisions internes s’aggravent et que les alliances stratégiques du parti continuent de se détériorer, le CPL risque de perdre son statut de force majeure au sein du paysage chrétien et national​.

Un rapprochement avec d’autres forces chrétiennes : pour éviter l’isolement, le CPL pourrait chercher à nouer de nouvelles alliances, soit en renouant avec certains éléments du 14 Mars, soit en tentant de fédérer les mouvements réformistes issus de la contestation de 2019​.

Le Courant patriotique libre traverse donc une crise profonde, dont l’issue dépendra de sa capacité à redéfinir son positionnement politique et à répondre aux attentes de ses militants.

Les Forces libanaises et leur stratégie d’opposition : quelle alternative pour la droite libanaise ?

Une montée en puissance dans l’opposition au Hezbollah

Les Forces libanaises (FL), dirigées par Samir Geagea, se positionnent comme le principal parti chrétien d’opposition au Hezbollah et à ses alliés. Contrairement au Courant patriotique libre, qui a longtemps maintenu une alliance avec le Hezbollah, les FL ont adopté une ligne politique clairement souverainiste, s’opposant à l’influence iranienne et syrienne au Liban.

Depuis la crise économique et les manifestations de 2019, les Forces libanaises ont cherché à capitaliser sur le mécontentement populaire et à se poser comme une alternative crédible au pouvoir en place. Lors des dernières élections législatives, le parti a obtenu un renforcement de sa présence parlementaire, dépassant le CPL comme première force chrétienne du pays​.

Une volonté d’incarner un leadership chrétien renouvelé

L’affaiblissement du Courant patriotique libre a ouvert un espace politique pour les Forces libanaises, qui cherchent à rassembler les électeurs chrétiens déçus par l’alliance entre le CPL et le Hezbollah.

Renforcement des alliances chrétiennes : les FL travaillent à se repositionner comme la principale force chrétienne, en cherchant des alliances avec les Kataëb et d’autres formations souverainistes​.

Critique du système politique actuel : Samir Geagea insiste sur la nécessité de mettre fin à la domination du Hezbollah et du Mouvement Amal sur les institutions libanaises, en plaidant pour un État fort et indépendant. Il se positionne également en défenseur des institutions sécuritaires, notamment l’armée libanaise, qu’il considère comme le seul garant légitime de la souveraineté nationale​.

Un rapprochement avec l’Arabie saoudite et les alliés du Golfe

Contrairement au CPL, qui voit son influence régionale diminuer, les Forces libanaises bénéficient d’un soutien accru des pays du Golfe, en particulier de l’Arabie saoudite.

Soutien diplomatique et financier : Riyad voit en Samir Geagea un contrepoids politique crédible face à l’axe pro-iranien représenté par le Hezbollah. Cette relation se traduit par un soutien politique accru et des ouvertures économiques pour le Liban si une alternative souverainiste venait à l’emporter​.

Coordination avec les puissances occidentales : en plus du soutien arabe, les FL cherchent à renforcer leurs liens avec la France et les États-Unis, qui partagent leur volonté de réduire l’influence du Hezbollah au Liban​.

Les défis et limites de leur stratégie

Malgré ces avancées, les Forces libanaises font face à plusieurs défis qui pourraient freiner leur ascension.

Difficulté à rassembler une majorité parlementaire : même si les FL ont progressé électoralement, elles restent minoritaire au Parlement, face à des blocs alliés au Hezbollah et à Amal. La formation d’un front souverainiste uni reste incertaine​.

Perception négative d’une partie de l’opinion publique : bien que soutenues par une base électorale fidèle, les FL souffrent encore d’un passif historique lié à la guerre civile et à l’image controversée de Samir Geagea, ce qui limite leur capacité à élargir leur électorat​.

Concurrence avec d’autres forces souverainistes : les Kataëb et des figures issues du soulèvement populaire de 2019 cherchent également à incarner l’alternative au Hezbollah, ce qui fragmente le camp anti-Hezbollah et complique la formation d’un véritable bloc unifié​.

Un avenir incertain mais stratégique

Les Forces libanaises disposent d’une fenêtre d’opportunité unique pour s’imposer comme la principale alternative chrétienne et souverainiste face aux partis traditionnels liés au Hezbollah. Leur avenir dépendra de leur capacité à élargir leur base électorale, à former des alliances solides et à se positionner comme un acteur incontournable du paysage politique libanais.

Les dynamiques du Mouvement Amal : entre fidélité à Nabih Berri et renouvellement générationnel

Un parti structuré autour de la figure de Nabih Berri

Le Mouvement Amal, fondé par l’imam Moussa Sadr dans les années 1970, demeure un acteur central de la scène politique libanaise. Depuis des décennies, il est étroitement lié à son leader historique, Nabih Berri, qui occupe la présidence du Parlement libanais depuis 1992. Cette longévité politique lui confère un rôle de médiateur entre les différentes factions libanaises, mais suscite également des critiques sur l’absence de renouvellement au sein du parti​.

Malgré son influence, Amal est aujourd’hui confronté à une série de défis internes et externes, liés à la crise économique, aux tensions avec ses partenaires politiques et aux aspirations d’une nouvelle génération de militants chiites qui contestent le statu quo​.

Un équilibre fragile avec le Hezbollah

Historiquement allié au Hezbollah, le Mouvement Amal joue un rôle de partenaire junior dans le duo chiite dominant la scène politique libanaise. Toutefois, des tensions récurrentes apparaissent entre les deux partis, notamment sur la répartition des postes gouvernementaux et l’influence respective des deux formations.

Compétition pour le leadership chiite : bien que les deux partis collaborent étroitement, le Hezbollah jouit d’une influence militaire et régionale bien plus forte qu’Amal, ce qui crée un déséquilibre de pouvoir. Certains cadres du Mouvement Amal craignent un affaiblissement progressif de leur rôle, au profit d’une hégémonie du Hezbollah sur la communauté chiite​.

Divergences stratégiques : alors que le Hezbollah met l’accent sur l’axe de résistance contre Israël et l’influence iranienne, Amal privilégie une approche plus institutionnelle, en cherchant à préserver son contrôle du Parlement et à maintenir des relations équilibrées avec les autres partis politiques libanais​.

Une pression croissante pour un renouvellement générationnel

L’un des défis majeurs du Mouvement Amal réside dans le vieillissement de sa classe dirigeante et la contestation interne menée par des figures émergentes.

Critiques sur le manque de renouvellement : Nabih Berri, âgé de plus de 80 ans, incarne un leadership qui dure depuis plusieurs décennies. De plus en plus de jeunes militants du parti appellent à un changement de génération, critiquant une gestion jugée trop rigide et ancrée dans les pratiques politiques traditionnelles​.

Montée en puissance de nouvelles figures : certaines personnalités commencent à se démarquer au sein d’Amal, cherchant à moderniser le discours du parti et à répondre aux attentes d’une jeunesse libanaise lassée par l’inaction politique. Toutefois, ces tendances restent encore marginales, et l’appareil du parti demeure dominé par l’ancienne garde fidèle à Nabih Berri​.

Un avenir incertain entre continuité et transformation

Le Mouvement Amal se trouve aujourd’hui à un tournant stratégique. Plusieurs scénarios sont envisageables pour son avenir :

Maintien du statu quo : tant que Nabih Berri reste à la tête du Parlement et du parti, Amal continuera d’exercer son influence à travers son alliance avec le Hezbollah, malgré une base électorale de plus en plus critique​.

Transition vers un leadership renouvelé : en cas de retrait de Nabih Berri, une nouvelle génération pourrait émerger, avec une orientation plus moderniste, cherchant à adapter le parti aux réalités politiques et économiques actuelles​.

Érosion progressive : si Amal ne parvient pas à se réinventer, il risque d’être marginalisé par un Hezbollah de plus en plus dominant et par l’émergence d’une nouvelle classe politique chiite indépendante issue des contestations populaires de 2019​.

Le Mouvement Amal reste un pilier du système politique libanais, mais son avenir dépendra de sa capacité à gérer la transition générationnelle et à redéfinir son rôle face aux défis internes et externes.

Les figures émergentes en politique : peut-on espérer une nouvelle génération de leaders ?

Un paysage politique dominé par les élites traditionnelles

Depuis la fin de la guerre civile, la scène politique libanaise est restée sous le contrôle des mêmes figures et dynasties politiques. Le système confessionnel et clientéliste du pays favorise la reproduction des élites, limitant l’émergence de nouvelles figures indépendantes.

Les grandes familles politiques (Hariri, Gemayel, Frangié, Joumblatt, Berri, Aoun, Geagea) continuent d’occuper les postes clés, avec des mécanismes de succession souvent dynastiques. Malgré les soulèvements populaires de 2019 et l’effondrement économique, les mêmes partis dominent encore le Parlement et les institutions​.

L’impact des contestations populaires de 2019

Le mouvement de protestation de 2019 a marqué un tournant en mettant en avant de nouvelles figures issues de la société civile, qui ont tenté de briser l’hégémonie des partis traditionnels.

Rejet des partis historiques : une partie de la population libanaise, notamment les jeunes et les classes moyennes appauvries, ne se reconnaît plus dans les partis traditionnels, qu’ils considèrent comme responsables de la crise économique​.

Émergence de candidats indépendants : lors des dernières élections, plusieurs figures issues du mouvement de 2019 ont été élues au Parlement, notamment dans les grandes villes comme Beyrouth. Ces nouveaux députés cherchent à introduire une approche alternative, axée sur la réforme de l’État, la lutte contre la corruption et la fin du clientélisme​.

Des obstacles majeurs pour la nouvelle génération politique

Malgré ces avancées, les figures émergentes font face à de nombreux défis qui limitent leur capacité à transformer réellement le paysage politique.

Absence de structures solides : contrairement aux partis traditionnels, les mouvements réformistes manquent de financement, d’ancrage territorial et d’un réseau de soutien structuré, ce qui complique leur action politique​.

Hostilité des forces en place : les nouveaux leaders doivent affronter une opposition systématique des partis établis, qui contrôlent les institutions, les médias et une grande partie de l’appareil sécuritaire​.

Difficulté à fédérer une coalition unie : bien que partageant des idéaux communs, les nouvelles figures politiques sont souvent divisées sur la stratégie à adopter, ce qui affaiblit leur capacité à peser face aux blocs parlementaires traditionnels​.

Quels scénarios pour l’avenir politique du Liban ?

Trois scénarios peuvent être envisagés pour les années à venir :

Consolidation des nouveaux leaders : si les figures émergentes parviennent à structurer un mouvement politique cohérent et durable, elles pourraient devenir une force d’opposition capable d’influencer les décisions parlementaires et de challenger les partis traditionnels​.

Maintien du statu quo : sans structures solides et sans soutien international, il est possible que les élites politiques en place absorbent progressivement la contestation, réduisant ainsi l’impact des nouveaux mouvements​.

Changement progressif sous la pression populaire : en cas d’aggravation de la crise économique et sociale, le rejet des partis traditionnels pourrait s’intensifier, forçant l’émergence d’une nouvelle classe politique plus représentative des attentes populaires​.

La transition vers une nouvelle génération de leaders reste incertaine, mais l’évolution des dynamiques politiques libanaises montre une volonté croissante de changement parmi une partie de la population. Reste à savoir si ces figures émergentes réussiront à transformer cette aspiration en un projet politique durable.