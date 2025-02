Les positions de Gebran Bassil sur la formation du gouvernement et l’alliance avec le Hezbollah

- Advertisement -

Un positionnement stratégique face à la formation du gouvernement

« Nous ne pouvons accepter un gouvernement qui perpétue l’immobilisme et la paralie du pays. » Gebran Bassil a dénoncé les blocages institutionnels qui empêchent la mise en place d’un exécutif fonctionnel et efficace. Il a accusé certaines forces politiques de vouloir imposer un statu quo nuisible à la relance du Liban. Pour lui, la formation du gouvernement ne doit pas être un simple partage de quotas politiques, mais un projet visant à reconstruire l’État sur des bases saines.

« Le Liban a besoin d’un exécutif qui reflète les véritables équilibres nationaux et non un jeu de compromissions. » Il refuse la marginalisation du Courant patriotique libre et exige une répartition équitable des portefeuilles ministériels. Selon lui, les partis réformistes et souverainistes doivent être inclus pour éviter toute domination d’un seul camp politique.

« Nous avons proposé des solutions, mais nous nous heurtons à une logique d’obstruction systématique. » Il accuse ses adversaires de bloquer les discussions et de refuser tout compromis permettant une sortie de crise. Pour lui, la responsabilité incombe à ceux qui privilégient des intérêts partisans au détriment de l’intérêt national.

Des tensions grandissantes avec le Hezbollah

« Notre alliance avec le Hezbollah n’est pas un blanc-seing, elle repose sur des engagements réciproques. » Bassil a reconnu l’existence de divergences importantes entre son parti et le Hezbollah, notamment sur la gouvernance du pays et le rôle des institutions. Il insiste sur la nécessité d’un État fort et structuré, rejetant toute logique qui affaiblirait l’autorité du gouvernement.

« L’État libanais ne peut pas fonctionner avec des entités parallèles qui affaiblissent son autorité. » Il critique la tendance du Hezbollah à agir en dehors des cadres institutionnels, estimant que cette approche empêche la mise en place des réformes nécessaires. Bassil refuse de voir le pays sombrer dans un modèle où le pouvoir est fragmenté et où les décisions sont dictées par des logiques extérieures au Liban.

« Nous avons soutenu nos partenaires, mais nous attendons des engagements clairs en retour. » Il rappelle que son parti a toujours respecté ses engagements, mais que certaines décisions du Hezbollah créent des tensions au sein de leur alliance. Il cite notamment le manque de soutien du parti chiite dans certaines initiatives de réforme portées par le CPL.

Un avenir incertain pour l’alliance CPL-Hezbollah

« Nous avons été loyaux à nos engagements, mais nous attendons la même réciprocité. » Cette déclaration illustre le malaise grandissant entre Bassil et le Hezbollah. Il estime que l’alliance, autrefois fondée sur des intérêts communs, doit être repensée pour répondre aux nouvelles réalités politiques du pays.

« Nous devons faire des choix courageux pour éviter une impasse durable. » Bassil laisse entendre que si les désaccords persistent, le CPL pourrait revoir sa position et adopter une approche plus indépendante. Il ne ferme pas la porte à une reconfiguration des alliances, mais souligne que cela dépendra de l’évolution des discussions avec ses partenaires actuels.

« L’avenir du Liban dépend de choix clairs et courageux. Nous ne pouvons plus nous contenter d’un État faible et divisé. » Pour lui, l’urgence est de reconstruire un gouvernement capable de répondre aux attentes des Libanais, sans céder aux logiques partisanes qui ont plongé le pays dans l’instabilité.

L’évolution des positions de Bassil pourrait redéfinir les équilibres politiques au Liban. Son parti, autrefois pilier du bloc pro-Hezbollah, se trouve aujourd’hui dans une position plus nuancée, cherchant à s’affirmer comme une force de réforme face aux défis institutionnels et économiques du pays.