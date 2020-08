En déplacement au Liban suite à l’explosion du 4 août, le secrétaire général de la Ligue Arabe Ahmed Aboul Gheit a souligné le profond sentiment de solidarité arabe avec le peuple libanais et assuré du le soutien absolu de la Ligue arabe et notre volonté d’aider et de soutenir le Pays des Cèdres.

La volonté de la Ligue arabe de partager les énergies arabes dans tout ce qui concerne l’enquête sur cette tragédie et comment faire en sorte que l’enquête soit transparente et positive en faveur de la vérité. Telle est la mission de la Ligue arabe en ces moments difficiles

Ahmed Aboul Gheit avait précédemment présenté ses condoléances au Président de la République, le Général Aoun, indiquant que le Liban est capable de sortir de sa crise actuelle avec une plus grande détermination et une plus grande confiance.

Il a indiqué qu’il soumettra dès son retour, un rapport sur la situation locale tout comme il sera en contact avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et présent lors de la conférence de paris pour discuter du mécanisme d’aide qui sera fourni au Liban.

Concernant la possibilité d’un acte terroriste ou d’un raid israélien, Ahmed Aboul Gheit a indiqué qu’il est difficile de juger quoi que ce soit, car toutes les possibilités sont ouvertes. “Hier, le Président Aoun a parlé de nombreuses possibilités différentes, et toutes les possibilités existent”, estime-t-il à ce sujet.

Le Président de la République, le général Michel Aoun, a souligné l’ampleur de la catastrophe qui touche le Liban, la crise économique, la pandémie du coronavirus et la crise des réfugiés syriens.

“L’aide d’urgence est divisée en plusieurs types, mais il y a aussi la nécessité de reconstruire ce qui est détruit, que ce soit dans les quartiers de Beyrouth ou dans le port, et l’appel est ouvert à tous les pays arabes et amis pour contribuer à la reconstruction de Beyrouth”.