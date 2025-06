Importations en péril : le risque systémique pour l’économie libanaise en cas de guerre prolongée

- Advertisement -

Une économie exposée par nature

Le Liban, pays à l’économie largement importatrice, se retrouve aujourd’hui à la merci d’un conflit régional dont il n’est pas directement acteur. Les tensions armées entre Israël et l’Iran, qui se sont intensifiées depuis le début du mois de juin 2025, ont mis à l’épreuve les routes commerciales traditionnelles, les circuits logistiques régionaux et la stabilité monétaire nationale. Ce conflit extérieur, loin d’être périphérique pour les Libanais, agit comme un révélateur et un amplificateur de toutes les vulnérabilités structurelles d’un système économique déjà en crise depuis plusieurs années.

Dépendance structurelle aux importations

Depuis la fin de la guerre civile, le Liban a adopté un modèle économique fondé sur l’ouverture commerciale, l’extraversion monétaire et l’essor du secteur tertiaire au détriment des capacités industrielles locales. Ce choix a rendu le pays massivement dépendant des importations pour ses besoins les plus élémentaires : alimentation, médicaments, carburants, pièces détachées, équipements médicaux, matériaux de construction, vêtements, produits technologiques.

Avec la fermeture partielle des ports israéliens, la saturation des voies de transit syriennes et l’instabilité croissante en Jordanie, les routes logistiques traditionnelles vers le Liban sont aujourd’hui compromises. Les entreprises locales, en particulier les petites et moyennes industries de transformation, se retrouvent à court de matières premières et de composants essentiels.

Le secteur du commerce en alerte

Les commerçants libanais, particulièrement ceux actifs dans le grand commerce de détail et dans l’importation alimentaire, expriment leur inquiétude face à la rupture potentielle des flux. Un représentant du syndicat des commerçants de Beyrouth a averti que toute interruption durable des routes commerciales avec la Syrie ou la Jordanie plongerait le marché dans un chaos incontrôlable. Selon ses termes, les plateformes logistiques du Nord et de la Bekaa fonctionnent à flux tendu, et les entrepôts commencent à enregistrer des pénuries dans plusieurs catégories de produits, notamment les produits frais, les conserves, les boissons, les huiles végétales, les farines, les produits ménagers et les cosmétiques.

Les importateurs, confrontés à l’impossibilité d’acheminer leurs marchandises, craignent un effet domino qui mènerait à une spirale de pénuries, d’inflation et de fermeture d’établissements. Une dizaine d’importateurs de produits alimentaires majeurs se sont réunis à Beyrouth pour envisager un plan d’urgence qui inclurait des réorientations vers les ports chypriotes, grecs ou turcs, avec des surcoûts considérables.

Inflation sur les prix à la consommation

Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement ont déjà des effets directs sur les prix à la consommation. En quelques jours, les prix de plusieurs produits de base ont enregistré une hausse de 8 à 12 %. Le pain, le riz, l’huile, les lentilles, le sucre, les produits laitiers et les fruits importés sont les premiers touchés. Les commerçants anticipent encore une montée des prix en cas de prolongation du conflit, ce qui affecterait directement le pouvoir d’achat d’une population déjà appauvrie par quatre années consécutives de crise financière.

Les supermarchés, confrontés à une hausse de leurs coûts d’approvisionnement, commencent à limiter les quantités vendues par client sur certains produits, dans une tentative de ralentir les effets de stockage préventif. Cette situation engendre un climat anxiogène dans les grandes agglomérations, où les files d’attente aux caisses se rallongent et où les comportements de précaution des consommateurs se multiplient.

Carburants et énergie : vulnérabilité critique

L’un des secteurs les plus directement menacés par l’interruption des flux commerciaux est celui de l’énergie. Le Liban dépend largement des importations pour son approvisionnement en carburants, que ce soit pour les transports ou pour la production d’électricité. Les perturbations constatées dans les livraisons régionales, combinées à la suspension temporaire de certaines exportations égyptiennes à travers le corridor du gaz, mettent en péril les capacités déjà réduites d’Électricité du Liban.

Le recours aux générateurs privés, qui représentent désormais la principale source d’électricité pour de nombreux quartiers, repose sur des stocks de diesel qui ne peuvent être maintenus au-delà de quelques semaines sans ravitaillement. La hausse rapide du prix du baril sur les marchés internationaux se répercute déjà sur le prix du litre à la pompe, qui a augmenté de 17 % en une semaine.

Impact sur l’emploi et le tissu productif

Cette tension sur les importations a un impact direct sur l’emploi, en particulier dans les secteurs manufacturiers qui dépendent de l’entrée régulière de composants. Plusieurs entreprises de l’agroalimentaire, du textile et de la plasturgie ont suspendu leur production faute de matières premières. Des congés forcés ont été imposés aux employés de certaines usines, et des licenciements préventifs ont été entamés dans la Bekaa et dans le Metn.

Les industries de transformation, qui représentaient l’un des rares segments encore compétitifs de l’économie libanaise, sont aujourd’hui asphyxiées par les délais douaniers, l’absence d’assurances maritimes valables et l’inaccessibilité de certaines matières en raison des sanctions croissantes ou des hausses de frais de transport. Le tissu productif libanais, déjà ébranlé par la crise bancaire, est aujourd’hui au bord de la rupture.

Risques bancaires et désordre monétaire

Le conflit régional intensifie également les pressions sur le système monétaire libanais. La demande en devises étrangères explose en raison de la nécessité d’honorer les engagements à l’importation, alors que l’offre reste contrainte par un contrôle de capitaux persistant et par une baisse des transferts depuis la diaspora. Cette situation entraîne une nouvelle dépréciation de la livre libanaise, qui s’échange désormais à 94 000 LL pour un dollar sur le marché parallèle.

Cette volatilité monétaire accentue l’incertitude économique et dissuade de nombreux fournisseurs étrangers d’honorer leurs contrats avec des entreprises libanaises. Les banques locales, peu enclines à assumer les risques, suspendent les lignes de crédit en devises et refusent d’émettre de nouvelles lettres de crédit, paralysant davantage les importations.

Interruption du fret et hausse des primes d’assurance

Avec l’insécurité croissante dans la région, plusieurs compagnies maritimes ont suspendu leurs dessertes vers le port de Beyrouth ou imposent des primes d’assurance supplémentaires pour les cargaisons à destination du Liban. Les frais de fret maritime vers Beyrouth ont ainsi augmenté de 22 à 35 % selon les ports d’origine, rendant certains contrats économiquement non viables.

Cette situation pousse certains importateurs à détourner leurs cargaisons vers Larnaca ou Mersin, avec des délais de livraison accrus et des coûts de transit supplémentaires. Les plateformes logistiques libanaises peinent à s’adapter à ces changements soudains, tandis que les ports secondaires du nord ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour absorber un afflux significatif.

Appels à un corridor humanitaire et diplomatie économique

Face à cette situation, des voix s’élèvent pour réclamer la mise en place d’un corridor commercial ou humanitaire sous supervision internationale. Des contacts auraient été établis avec des partenaires européens pour garantir des lignes maritimes de sécurité entre la Méditerranée orientale et les ports libanais, sans qu’aucun accord n’ait encore été formalisé.

Les autorités libanaises tentent d’activer leurs relations bilatérales avec la Turquie, l’Égypte, la Grèce et Chypre pour sécuriser des routes alternatives, mais les discussions restent complexes dans un contexte de tensions croissantes. La diplomatie économique libanaise, affaiblie par le manque de moyens et de clarté stratégique, peine à imposer ses priorités face à des partenaires eux-mêmes préoccupés par leurs approvisionnements.

Effet psychologique et désengagement des consommateurs

Outre les effets concrets, la crise actuelle produit un impact psychologique puissant. Le sentiment d’abandon économique, l’impression que le Liban est en voie de marginalisation régionale, et la peur d’un effondrement accéléré alimentent une perte de confiance générale. Les ménages réduisent leurs dépenses à l’essentiel, les commerçants gèlent les investissements, et les entrepreneurs suspendent les projets de développement.

Ce repli de la demande intérieure fragilise encore davantage les perspectives de reprise. Même les secteurs jusqu’ici résilients, comme la restauration, l’hôtellerie ou la distribution en ligne, constatent un recul de leur activité, faute de capacité d’achat du grand public.