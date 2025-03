Iran : un pays arabe va livrer une lettre de Donald Trump à Téhéran, vers une reprise des négociations ?

- Advertisement -

Une communication indirecte entre Washington et Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé mercredi qu’un pays arabe non identifiés’apprêtait à livrer une lettre du président américain Donald Trump à Téhéran. Cette déclaration intervient dans un contexte où Washington cherche à relancer des négociations sur le programme nucléaire iranien, malgré les tensions persistantes entre les deux pays.

Selon Araghchi, la lettre n’a pas encore été reçue, mais l’émissaire d’un pays arabe devrait la transmettre sous peu à Téhéran. Il n’a pas précisé de quel pays il s’agissait ni le calendrier exact de cette transmission, laissant planer des incertitudes sur la nature du message et sur les intentions réelles des États-Unis.

Cette initiative intervient après que Donald Trump a déclaré vendredi dernier avoir adressé une lettre au Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, pour proposer des discussions en vue d’un nouvel accord nucléaire, menaçant sinon de recourir à une option militaire contre l’Iran.

Un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis

Les relations entre Washington et Téhéran se sont considérablement dégradées depuis le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 (JCPOA) sous la présidence de Trump en 2018. Ce retrait s’est accompagné de la réimposition de sanctions économiques sévères contre l’Iran, dans le cadre de la politique de « pression maximale »visant à affaiblir le régime iranien et à le contraindre à négocier un nouvel accord plus contraignant.

L’Iran a fermement rejeté toute discussion sous la menace de sanctions ou d’actions militaires. Ali Khamenei, chef suprême de la République islamique, a exhorté en février dernier le gouvernement iranien à ne pas négocier avec Washington, rappelant que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements, notamment après leur sortie unilatérale du JCPOA.

La semaine dernière, Khamenei a de nouveau dénoncé les tactiques de « domination » utilisées par certains gouvernements, fustigeant les pressions exercées pour forcer l’Iran à négocier dans des conditions déséquilibrées.

Quelle est la position de Téhéran face à cette offre américaine ?

L’Iran a adopté une position de fermeté face aux propositions américaines, affirmant qu’aucune négociation ne serait possible tant que la politique de « pression maximale » resterait en place. Le gouvernement iranien insiste sur la levée des sanctions économiques comme condition préalable à toute discussion sur un éventuel nouvel accord nucléaire.

Le fait que Trump ait choisi de transmettre son message via un intermédiaire arabe plutôt que par des canaux diplomatiques directs montre que Washington tente d’explorer une nouvelle voie de dialogue sans pour autant donner l’impression de reculer sur sa politique de confrontation.

Quel pays arabe pourrait jouer le rôle d’intermédiaire ?

L’identité du pays arabe impliqué dans cette médiation reste inconnue, mais plusieurs candidats plausibles émergent :

Oman : traditionnellement un intermédiaire diplomatique entre l’Iran et les États-Unis, ce pays a déjà facilité des négociations secrètes, notamment celles ayant mené à l’accord de 2015. Le Qatar : disposant de bonnes relations à la fois avec Washington et Téhéran, il pourrait jouer un rôle clé pour atténuer les tensions. L’Irak : souvent utilisé comme canal diplomatique informel, il entretient des liens étroits avec l’Iran et les États-Unis. Les Émirats arabes unis : malgré des tensions avec l’Iran, ils ont récemment montré des signes d’apaisement dans leurs relations avec Téhéran.

Si cette médiation aboutit, cela pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre de dialogue entre Washington et Téhéran.

Quels sont les enjeux d’un éventuel nouvel accord nucléaire ?

L’administration Trump cherche à renégocier un accord plus strict que le JCPOA de 2015, en incluant des restrictions plus sévères sur le programme nucléaire iranien, ainsi que sur le développement des missiles balistiques et les activités régionales de l’Iran.

Téhéran, de son côté, exige :

La levée des sanctions économiques , qui étranglent son économie.

, qui étranglent son économie. Le respect des engagements pris par les États-Unis , après le retrait unilatéral de 2018.

, après le retrait unilatéral de 2018. Une garantie que Washington ne reniera pas un nouvel accord à l’avenir, comme ce fut le cas avec le JCPOA.

Vers une reprise des négociations ou une escalade ?

Si la lettre de Trump vise réellement à ouvrir la porte à de nouvelles discussions, elle devra surmonter plusieurs obstacles :

La méfiance iranienne : après l’expérience du retrait américain de 2018, Téhéran hésite à reprendre un dialogue avec Washington sans garanties solides. La pression des conservateurs en Iran : de nombreux responsables iraniens estiment que négocier avec les États-Unis dans un climat de menaces et de sanctions serait une erreur. L’ombre d’une intervention militaire : en menaçant d’une « option militaire » en cas d’échec des négociations, Trump pourrait renforcer le sentiment anti-américain en Iran et compliquer toute avancée diplomatique. Les prochaines élections américaines : avec l’incertitude politique aux États-Unis, Téhéran pourrait attendre de voir comment évolue la situation à Washington avant de s’engager dans de nouvelles discussions.

Si l’Iran rejette l’offre américaine, cela pourrait entraîner une escalade des tensions dans la région, notamment à travers de nouvelles sanctions, des attaques par procuration ou une intensification des confrontations militaires.

En revanche, si la médiation arabe permet d’amorcer un dialogue indirect, une percée diplomatique pourrait être envisageable, même si les négociations resteront longues et complexes.