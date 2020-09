Moins d'une minute de lecture

Le représentant du syndicat des distributeurs d’essence, Fadi Abou Chakra, a accusé la Banque du Liban d’être à l’origine de la pénurie actuelle de carburants, en raison des retards pris pour l’ouverture des lignes de crédit nécessaires à ces achats.

Il a ainsi indiqué qu’il n’y a pas de crise au sens propre puisque le carburant est disponible mais pas en quantité suffisante pour tout le monde. Il a également rappelé que le ministère de l’économie continue à poursuivre en justice les personnes qui contreviennent à la tarification officielle hebdomadaire.

Le responsable du syndicat des propriétaires de pétroliers et des transporteurs de carburant, Ibrahim Al-Sareiny, a cependant indiqué que plusieurs tankers devraient prochainement arriver au Liban dont un qui devrait arriver dès demain à destination des réservoirs de stockage de Dora, et un autre entre le 26 et le 30 septembre à destination de la centrale de Zahrani.

Le responsable a cependant souligné que les sociétés importatrices attendent l’ouverture des fonds nécessaires pour répondre aux besoins du marché.

Pour rappel, la Banque du Liban ne dispose plus aujourd’hui que de 2 mois de réserves monétaires pour financer les subventions aux produits de première nécessité tels que les médicaments, farine ou encore carburants.