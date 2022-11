Repoussé alors que cette mesure devait entrer en vigueur le 1er novembre, le relèvement de la parité de 1 500 LL/USD à 15 000 LL/USD devrait figurer à l’ordre du jour du Conseil central de la Banque du Liban dans les prochains jours.

Pour rappel, le ministre des finances Youssef Khalil avait annoncé, le mois dernier, devant la commission parlementaire des finances, le relèvement de la parité officielle utilisée par le budget. Cette hausse vise notamment à permettre l’augmentation des salaires des fonctionnaires, qui seraient alors multipliés par 3 en livre libanaise. Cependant, cette mesure pourrait amener à la mise en faillite des banques libanaises ou encore à une nouvelle détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar au marché noir en raison des conséquences inflationnistes qu’elle engendrerait alors.

Cependant, le ministre des finances avait dû repousser cette mesure pourtant aussi considérée comme essentielle dans le cadre des négociations avec le FMI dont l’une des exigences est l’unification des taux de change au Liban, sur demande du président de la chambre des députés Nabih Berri.

Ce relèvement devrait être généralisé notamment au niveau des circulaires 158 et des autres textes liés, permettant les déposants de bénéficier non plus d’une parité de 8 000 LL/USD mais de 15 000 LL/USD en ce qui concerne le retrait de dépôts en dollar.

Cependant, des sources proches des autorités craignent que cette décision qui pourrait amener à d’importants troubles sociaux, même si elle permet une hausse des salaires des fonctionnaires pourrait amener à une hausse généralisée des prix alors que plusieurs secteurs dont ceux des télécoms ou de l’électricité publique ont déjà décidé d’utiliser le taux de change de la plateforme électronique Sayrafa de la BdL en lieu et place de la parité officielle.