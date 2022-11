Le président de la chambre Nabih Berri a porté plainte contre la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, auprès du procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat. Il lui reproche d’avoir publié le nom et les sommes de responsables libanais possédant des comptes en Suisse, citant la source étant le fameux site Wikileaks. Ce tweet a été cependant depuis effacé par la juge.

Ainsi selon le tweet de la juge, le président de la chambre Nabih Berri, arrivé au 4ème rang des fortunes de responsables libanais possèderait 6,4 milliards de dollars. À cette somme s’ajouterait celle de la fortune de son épouse Randa, estimée à 5,7 milliards et à un de ses fils, 2 milliards de dollars.

“Je ne sais pas à quel point cette information est vraie, mais pourquoi ne divulguent-ils pas leurs comptes dans les banques suisses”, s’interroge la juge Aoun alors que le Liban traverse une importante crise financière et bancaire.

Parmi les autres fortunes citées par la juge, ceux de l’ancien Premier ministre Fouad Saniora qui détiendrait selon le tweet, plus de 9 milliards de dollars, accusé par le passé d’avoir dilapidé plus de 11 milliards de dollars, du Premier ministre Najib Mikati (plus de 8 milliards de dollars), ainsi que de son frère, Taha Mikati avec 6,8 milliards de dollars, de l’ancien Michel Murr avec 5,9 milliards de dollars, de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé visé par plusieurs procédures judiciaires pour détournements de fonds et blanchiment d’argent à l’étranger et notamment en Suisse, ou encore du chef du Parti socialiste progressiste Walid Joumblatt.