La Livre Libanaise regagne du terrain, avec un taux de change de 11 600 LL/USD au marché noir, en raison de rumeurs d’importants progrès accomplis sur le plan de la procédure de formation du prochain gouvernement. La monnaie locale repasse donc en-dessous du seuil des 12 000 LL/USD, un gain pratiquement de 1 000 LL par rapport à hier.

Pour l’heure, le président du parlement Nabih Berri tenterait ainsi de convaincre Saad Hariri de former un gouvernement de gauche 24 membres sans droit de véto pour aucun parti.

Par ailleurs, le quotidien The Daily Star indique que le gouverneur de la Banque du Liban aurait refusé de poursuivre le programme de subvention à l’achat de produits de première nécessité exigeant du gouvernement sortant de mettre en place un plan visant de restructuration de celui-ci avec la mise en place de cartes prépayées à destination des personnes les plus vulnérables. Riad Salamé aurait ainsi informé le ministre sortant des Finances Ghazi Wazni.

Aussi Riad Salamé aurait informé le gouvernement sortant qu’il ne disposerait plus que 1.5 milliards de dollars disponibles pour ce programme, composés de 1 milliards de dollars liquides et l’équivalent de 650 millions de dollars en Eurobonds et étaient précédemment évalués à 5.5 milliards de dollars.

Pour rappel, le coût du programme de subvention était de 700 millions de dollars durant la période précédentes à la crise actuelle. Il est tombé à 500 millions de dollars actuellement, soit 6 milliards de dollars par an dont 3 milliards de dollars pour les carburants seulement. Des interrogations portent également sur la réalité des 16 milliards de dollars de réserves brutes de la Banque du Liban principalement constituées par les sommes disponibles par les 15% de réserves obligatoires sur les dépôts bancaires.

La mise en place d’un programme de cartes prépayées serait cependant tributaire de l’approbation par le parlement puisqu’il s’agirait alors d’un prêt annuel pour un montant d’un milliard de dollar de la Banque du Liban contre 6 actuellement. Ce programme serait à destination de 800 000 familles maintenant.