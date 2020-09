Moins d'une minute de lecture

La livre libanaise est en léger recul face au dollar au marché noir, avec des taux de change de 7 600 LL/USD à l’achat et de 7 700 LL/USD à la vente sur fond de difficultés à la mise en place d’un prochain gouvernement, un préalable nécessaire au déblocage de l’aide internationale face à la crise financière que traverse le Liban.

Les taux de change dit du marché et officiels demeurent inchangés, respectivement à 3 850 LL/USD à l’achat et à 3 900 LL/USD à la vente pour celui dit du marché et à 1507 LL/USD pour la parité officielle.