La masse monétaire au Liban progresse de 25 % sur un an

Une expansion monétaire continue dans un pays sans politique monétaire, révélatrice des dérives du financement de l’économie par émission de monnaie

La masse monétaire au Liban (agrégat M3) a atteint 1 108 134 milliards de livres libanaises à la date du 30 mai 2025, en hausse de 25 % sur un an glissant, selon les dernières données hebdomadaires de la Banque du Liban. Cette augmentation représente environ 12,38 milliards de dollars au taux officiel de 89 500 LBP/USD, confirmant une tendance d’expansion monétaire quasi ininterrompue depuis 2020.

En l’absence d’un cadre de politique monétaire formel et d’un taux directeur effectif, l’agrégat M3 devient un indicateur majeur des déséquilibres macroéconomiques internes. Cette progression s’explique par une accumulation continue de billets en circulation, une monétisation de la dette publique, et l’usage croissant de la livre libanaise dans des transactions informelles, dans un contexte où l’économie reste largement dollarisée.

Évolution de la masse monétaire M3 (en milliards de LBP)

Mois M3 (milliards LBP) Évolution mensuelle Évolution annuelle Mai 2024 886 507 — — Novembre 2024 1 011 125 +2,2 % +27,5 % Décembre 2024 1 026 310 +1,5 % +23,1 % Mars 2025 1 084 882 +1,9 % +23,9 % Mai 2025 1 108 134 +1,6 % +25,0 %

Une expansion sans productivité

Cette croissance monétaire ne s’est pas accompagnée d’une expansion de l’activité réelle. Le PIB réel est resté stagnant, et l’investissement reste gelé. Cette dissociation entre masse monétaire et production reflète une situation de répression financière où les agrégats monétaires augmentent sans contrepartie productive, alimentant ainsi la pression sur les prix, les inégalités et la défiance à l’égard de la monnaie nationale.

Composition déséquilibrée de M3

La structure interne de M3 révèle également un déséquilibre croissant :

Billets en circulation : en forte hausse, avec 873 000 milliards LBP (9,75 Mds USD), soit près de 80 % des transactions domestiques

: en forte hausse, avec 873 000 milliards LBP (9,75 Mds USD), soit Dépôts à vue en LBP : utilisés surtout pour les salaires et transactions courantes

: utilisés surtout pour les salaires et transactions courantes Quasi-monnaie (dépôts à terme, devises) : en baisse constante en part relative

Le rôle dominant du cash en livres libanaises traduit une économie de plus en plus désintermédiée, où les circuits bancaires officiels sont contournés par la population.

Analyse critique : un symptôme de désordre monétaire

L’expansion rapide de M3 ne découle pas d’une politique de relance. Elle provient principalement de :

L’augmentation des besoins de financement du Trésor public

La création monétaire pour couvrir les déficits sans levée de dette classique

La persistance d’un taux de change artificiellement stabilisé à 89 500 LBP/USD

En l’absence de Banque centrale fonctionnelle (la BdL agit sous un régime exceptionnel depuis la vacance de gouvernance), cette progression monétaire s’apparente à une impression indirecte de monnaie sans ancrage crédible.

Cette dynamique fragilise davantage la stabilité des prix, encourage l’économie parallèle, et détériore encore la crédibilité du système financier.

Mise en perspective régionale

À titre de comparaison, la croissance annuelle de la masse monétaire se situe :

Entre 5 et 10 % en Égypte et Jordanie

en Égypte et Jordanie À 2 % en Tunisie

en Tunisie Négative en Turquie en termes réels (corrigée de l’inflation)

Le Liban est donc en rupture avec les pratiques régionales, confirmant une absence totale de cadre monétaire cohérent.

Appels à réforme

Plusieurs institutions internationales, dont le FMI et la Banque mondiale, plaident pour :

La création d’un comité monétaire indépendant

La mise en place d’une stratégie d’ancrage crédible (currency board ou flottement contrôlé)

(currency board ou flottement contrôlé) La réduction du financement monétaire du déficit

La réintégration progressive de la livre dans un système bancaire restructuré

Institution mentionnée

Banque du Liban (BdL)

Banque centrale du Liban, fondée en 1963, actuellement sans gouverneur en exercice.

Masse monétaire M3 : 1 108 134 milliards LBP (mai 2025)

Billets en circulation : 873 000 milliards LBP

Réserves en devises : 11,1 Mds USD

Réserves en or : 30,4 Mds USD