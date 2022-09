Publicité

Victorieuses dans l’émission American Got Talent, les Mayyas de retour au Liban se sont vues être attribuées la médaille du mérite par le Président de la République, le Général Michel Aoun, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Palais Présidentiel de Baabda.

