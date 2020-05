En ce début de semaine, la parité de la livre libanaise face au dollar semble se stabiliser à 3 700 LL/USD à l’achat et 3 800 LL/USD à la vente au marché noir, soit proche du taux de 3 600 LL/USD prévu dans le cadre du plan de sauvetage du gouvernement Hassan Diab.

Cette information intervient également alors que les bureaux de change légaux poursuivent leur mouvement de grève et qu’une deuxième réunion de discussion entre autorités libanaises et Fonds Monétaire International est prévu ce lundi, en présence du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé. Il est attendu à ce que ce dernier révèle la situation exacte de la Banque Centrale et notamment ses réserves monétaires nettes, une des conditions préalables de l’institution internationale.

Le taux de parité dit du marché est toujours de 3200 LL/USD. Quant au taux de change officiel, il demeure inchangé à 1507 LL/USD.