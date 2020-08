View this post on Instagram

‼️First shots of the Patrouille De France 9 Dassault Breguet Alpha Jets on ground in Beirut along with an Armée De L'Air Lockheed KC-130J Super Hercules ✈️ An Airbus A400M Atlas of the Armée De L'Air has landed as well. It looks like a fly past or sort of air show is being prepared to celebrate the centennial of Greater Lebanon 🇱🇧 We will provide you with day-light shots tomorrow 🙏