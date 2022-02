La Russie poursuit son offensive terrestre contre l’Ukraine au 2ème jour des opérations, après avoir totalement neutraliser les forces aériennes ukrainienne. Les forces russes se sont également emparés d’un aéroport international de Fret situé à 15 minutes du centre-ville de Kiev et où se trouve l’unique exemplaire de l’Antonov 225, un avion de tous les records et des sources contradictoires circulent concernant sa possible destruction durant les combats.

Les forces ukrainiennes ont tenté durant la nuit de reprendre cet aéroport considéré comme stratégique aujourd’hui, alors que des proches du président Ukrainien Zelensky évoquent une possible arrivée des chars russes qui seraient aéroportés via ces installations dès ce vendredi dans la capitale Kiev alors que les forces armée ukrainiennes indiquent pourtant avoir repris le contrôle des lieux.

Kiev a été aussi frappée en son coeur par la chute d’un avion russe qui aurait été touché par la DCA vers 4h30 du matin, provoquant la destruction d’immeubles.

Dans le reste du pays, les forces russes ont continué leur avance notamment vers Kiev et Kharkiv, la 2ème ville du pays. Les forces ukrainiennes indiquent avoir repoussé une colonne de char se dirigeant vers cette ville alors que la population encore présente et qui n’a pas été évacuée a passé la nuit dans le métro afin de se protéger des bombardements.

Les militaires ukrainiens indiquent également avoir repoussé une offensive russe dans la région de Chernyhiv au centre du pays.

Les yeux se tournent cependant vers la capitale, Kiev alors que les forces russes ont investi Tchernobyl dès hier et sa fameuse centrale nucléaire.

Côté libanais, on condamne l’offensive russe contre l’Ukraine et le ministère des affaires étrangères s’est adressé aux étudiants libanais présents en Ukraine les enjoignant de s’inscrire afin de possiblement bénéficier d’une opération d’évacuation. Leur nombre serait estimé entre 1 000 officiellement et 5 000 officieusement.

Beyrouth s’inquiète également des conséquences économiques, avec la remontée du prix du baril de pétrole. Les représentants des propriétaires de station essence indiquent s’attendre à ce que le prix du bidon de 20 litres d’essence revienne au seuil des 400 000 LL alors que les prix avaient été revus à la baisse jusqu’à présent.

Côté alimentaire, le ministère de l’économie indique que l’Ukraine fourni 50% de la demande libanaise en blé. Nos autres fournisseurs sont la Roumanie et la Russie. Si les stocks de blé sont suffisants pour 1 mois et demi et que 5 navires sont déjà en doute au Liban, des minoteries seraient accusées de ne pas livrer de farine en attendant la remontée des prix. Il faisait ainsi allusion aux accusations des minotiers qui indiquent subir une pénurie de blé en raison du refus de la Banque du Liban à ouvrir les crédits nécessaires au déchargement des cargaisons de cargos pourtant déjà présents au littoral.

Le vice-président de l’Union des syndicats des boulangeries Ali Ibrahim confirmerait la version du ministère de l’économie, notant qu’il existe un différend au sujet du prix du blé.