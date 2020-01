Le Président de la République, le Général Michel Aoun a reçu en début de matinée le nouveau ministre des Finances Ghazi Wazni, pour évoquer avec lui la situation financière et économique du Liban.

Pour l’heure, on ignore le contenu de ces discussions, même si le ministre des finances a rencontré la semaine dernière, des délégations de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) et serait à la recherche d’un prêt à taux réduit de 4 à 5 milliards de dollars, afin de financer l’achat de produits de première nécessité au Liban.