Face à ce comportement suspect et avec l’insistance du gouverneur de la Banque du Liban à se rebeller contre la décision du Conseil des ministres, il étudie les mesures légales et judiciaires possibles contre le dirigeant engagé et rebelle, qui a manqué à l’obligation de préserver l’intégrité de la monnaie nationale et ses décisions ont provoqué sa détérioration, affectant ainsi le pouvoir d’achat de la population.