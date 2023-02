S’étant rendu au siège du FMI à Washington pour évoquer le déblocage de l’aide économique au Liban, le vice-président de la chambre Elias Bou Saab, accompagné par une délégation de parlementaires comprenant Mark Daou et Neemat Frem, s’est heurté au refus catégorique de toute solution qu’il proposait au détriment des petits et moyens déposants libanais et en faveur des banques libanaises, leurs actionnaires et des gros déposants.

Une source proche du FMI a ainsi indiqué que le vice-président du parlement entendait ainsi faire porter l’essentiel des pertes sur les déposants libanais afin de préserver les intérêts des banques et de leurs actionnaires sans donner plus de détails concernant l’approche du parlementaire.

Par ailleurs, Elias Bou Saab a aussi indiqué que “nous avons clarifié certains points, notamment qu’il y a une certaine vie privée au Liban qui doit être prise en considération, d’autre part, il y a certaines choses qui m’ont surpris et je ne connais pas l’étendue de leur exactitude, ce qui c’est que la loi de plan de redressement financier qui doit être discutée au Parlement a été déposée par quelques collègues députés.Le gouvernement n’ayant pas été en mesure de la déposer dans les délais, il s’est avéré que le Fonds monétaire n’est pas au courant des détails de cette loi et ils ne savent pas si cela remplit le but ou non. C’est pourquoi nous veillerons à nouveau à ce qu’ils en aient une copie, et nous soumettrons la question au Parlement”.

Cette information intervient alors qu’une visite prochaine d’une délégation du FMI est attendue au Liban. Un point sur l’application des réformes devrait être ainsi évoqué avec les autorités locales qui n’ont toujours pas révélé publiquement le plan de restructuration des banques locales, pourtant attendu depuis novembre dernier.