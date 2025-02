Le FMI prêt à soutenir le Liban : vers un nouveau programme d’aide

- Advertisement -

Le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé sa disposition à entamer des négociations avec le Liban en vue d’un nouveau programme d’aide, suite à des discussions avec le ministre des Finances récemment nommé, Yassine Jaber. Cette initiative intervient alors que le Premier ministre Nawaf Salam a formé un nouveau gouvernement le 8 février 2025, mettant fin à plus de deux ans de gestion intérimaire.

Un nouveau gouvernement pour relancer le Liban

Nawaf Salam, ancien diplomate et président de la Cour internationale de justice, a été désigné Premier ministre avec pour mission de sortir le Liban de la crise économique profonde qu’il traverse depuis 2019. Son gouvernement, composé de 24 ministres issus de diverses confessions, reflète une volonté de réforme et de salut national. Parmi les nominations clés figure Yassine Jaber au poste de ministre des Finances. Proche du mouvement Amal et ancien député de Nabatieh de 1992 à 2022, Jaber a déjà occupé les fonctions de ministre de l’Économie et des Travaux publics et des Transports. Son expérience est perçue comme un atout pour mener à bien les réformes économiques nécessaires.

Le FMI prêt à soutenir les réformes

Dans un communiqué, un porte-parole du FMI a déclaré : « Nous comptons travailler avec le président et le nouveau gouvernement afin de régler les importants défis auxquels est confrontée l’économie libanaise. Cela inclut des discussions au sujet d’un nouveau programme d’aide qui puisse aider à rétablir la soutenabilité de la dette. » Cette déclaration fait suite à une rencontre entre Yassine Jaber et le représentant résident du FMI au Liban, Frederico Lima. Lors de cette réunion, Jaber a souligné l’intérêt prononcé du gouvernement pour conclure un accord avec le FMI, mettant l’accent sur l’importance des réformes et de l’assistance technique que le Fonds peut apporter. Il a également annoncé qu’une délégation du FMI est attendue à Beyrouth en mars pour poursuivre les discussions.

Des défis économiques majeurs

Le Liban est confronté à une crise économique sans précédent depuis 2019, marquée par l’effondrement de son système financier, un défaut de paiement souverain en 2020 et la perte d’accès des déposants à leurs économies. En 2022, un accord préliminaire avait été conclu avec le FMI, conditionné à la mise en œuvre de réformes que les autorités n’ont pas réalisées. Le nouveau gouvernement de Nawaf Salam semble déterminé à relancer ces réformes pour obtenir le soutien financier international nécessaire à la reconstruction du pays.

Une formation gouvernementale sous influence internationale

La formation de ce nouveau gouvernement a été marquée par une implication directe des États-Unis, qui ont exercé des pressions pour empêcher le Hezbollah et ses alliés d’occuper des postes clés, notamment celui de ministre des Finances. Cette intervention vise à réduire l’influence du Hezbollah au sein du gouvernement et à faciliter l’obtention d’une aide internationale pour la reconstruction du Liban après le conflit dévastateur avec Israël l’année précédente. Malgré ces tensions, le cabinet de Nawaf Salam a réussi à inclure des représentants de diverses factions politiques, tout en évitant de donner au Hezbollah et à ses alliés un « tiers de blocage » qui leur permettrait de bloquer des décisions gouvernementales cruciales.