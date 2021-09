Le gazoduc arabe à priori intact côté syrien

Suite à des inquiétudes concernant l’état du gazoduc arabe passant par dans des zones affectées par la guerre civile qui a débuté en 2011, des sources indiquent que celui-ci serait à priori intact et pourrait donc être réactivé dès qu’un accord sera conclu entre l’Egypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban.

Seuls des travaux d’inspection et de maintenance devraient être menés sur place

Cette information fait celui à la visite d’une délégation de haut rang libanaise à Damas. La vice-ministre du Conseil, Zeina Akkar s’est ainsi rendue dans la capitale syrienne, accompagnée par le ministre sortant des finances Ghazi Wazni, de l’énergie Raymond Ghajar, et du directeur général de la sureté générale, le général Abbas Ibrahim, pour discuter de la réactivation du gazoduc arabe afin d’alimenter la centrale de Deir el Ammar, amenant à une hausse de la production de 450 mégawatts puis celle de Zahrani. Pour rappel, en raison de la pénurie de fioul, l’Electricité du Liban n’est aujourd’hui capable de fournir seulement 800 mégawatts, bien loin d’une demande de 3000 mégawatts pour le marché local.

Par ailleurs, le fioul qui a fait l’objet d’un swap avec celui acheté en Irak devrait pour l’heure alimenter les autres centrales électriques dont celles de Jiyeh et de Zouk Mosbeh.

Cette réunion devrait se poursuivre aujourd’hui à Amman en Jordanie, en présence des ministres de l’énergie libanais, syrien, jordanien et égyptien.

Il s’agira désormais de réactiver un accord conclu en 2007 fonctionnel entre 2009 et 2011 en faveur d’un approvisionnement du Liban par le gaz égyptien, de préparer la logistique afin d’acheminer ce gaz notamment au niveau des quantités possibles et de déterminer les conditions techniques, administratives et autres à remplir.

