#FOCUS: Nommé gouverneur de la BDL le 27 mars 2025, Karim Souaïd, lié aux PPE et au sérail, propose l’or pour apaiser les déposants tout en rejetant l’audit FMI et le secret bancaire. Face à 70 milliards de pertes, une restructuration inspirée de Chypre ou de la Grèce reste envisageable, mais ses choix menacent d’aggraver les tensions sociales dans un Liban ravagé par la pauvreté et les stigmates de la guerre.

