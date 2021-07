Le ministère de la santé ouvre une enquête après le décès d’une fillette faute de médicaments

Le ministère de la santé indique avoir ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités dans le décès d’une fillette, Jour el Sayyed, âgée de 10 mois et décédée samedi à Mazboud, alors que sa famille accuse les autorités publiques d’en être responsables en raison de la crise sociale et économique qui touche le Liban.

Une manifestation a bloqué les routes de la localité de Daraya ce matin, localité où réside la famille de la jeune victime.

Celle-ci serait décédée faute de soins appropriés et de médicaments, accuse la famille, alors que le secteur médical mettait en garde depuis maintenant plusieurs semaines des risques encourus en raison de l’épidémie de matériel et de médicaments. Sa famille ainsi l’hôpital ou s’était rendu la famille de la fillette qui souffrait d’une infection pulmonaire

Selon l’établissement hospitalier où la fillette avait été emmenée, a indiqué aucune faute d’ordre médicale n’a été commise et que celle ci avait bénéficié d'”un traitement complet et approprié, y compris tous les médicaments nécessaires” et que son décès intervenait alors que la famille souhaitait la faire transférer dans un autre hôpital.

Cette information intervient alors que l’ordre des pharmaciens a suspendu ce lundi et mardi, la grève générale des officines entamée la semaine dernière. Il s’agissait de protester contre les retards pris par la Banque du Liban à ouvrir les lignes de crédit nécessaires à l’importation des médicaments. Les distributeurs de médicaments avaient averti de la rupture de nombreuses molécules notamment au bénéfice de patients souffrants de maladies chroniques ou de cancers.

