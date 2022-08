Le ministère de l’énergie publie une nouvelle grille tarifaire pour les générateurs privés

Publicité

Le ministère de l’énergie a publié une nouvelle grille tarifaire concernant les prix des générateurs de quartier.

Les personnes résidant dans les villes ou à moins de 700 mètres d’attitude devront payer 13 545 LL par kilowatt/heure, à quoi s’ajoutera ensuite le prix de l’abonnement qui est de 100 000 LL pour 5 ampère et de 220 000 LL pour 10 ampères.

Dans les localités isolées ou encore à plus de 700 mètres d’attitude, les abonnées devront payer 14 899 LL par kilowatt/heure, à quoi s’ajoutera ensuite le prix de l’abonnement qui est de 100 000 LL pour 5 ampère et de 220 000 LL pour 10 ampères.

Dans les 2 cas, 120 000 LL s’ajoutera pour chaque ampère supplémentaire.

Cette information intervient alors que certains propriétaires de générateurs demandent désormais à être payés en dollar et non plus en livre libanaise, notamment dans certains quartiers considérés comme en dehors du contrôle de l’état.

