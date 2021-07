Le président de la République, le général Michel Aoun, a informé le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue au Palais Présidentiel de Baabda, du souhait du Liban à ce que soit renouvelé le mandat de la FINUL sans changement de ce dernier se félicitant par ailleurs de l’adoption d’un nouveau budget au bénéfice de la FINUL, le 30 juin dernier, par l’Assemblée Générale de l’ONU.

Etaient présent également lors de cette réunion, la coordinatrice spéciale pour le Liban Joanna Wronecka et le général Stephano Del Col, commandant de la FINUL qui ont dernièrement présenté devant le conseil de sécurité de l’ONU, un rapport d’application de la résolution 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU. Le Président s’est d’ailleurs engagé à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU sous tous ses aspects, appelant également les Nations Unies à obliger Israël à respecter les différentes résolutions votées dans le cadre du conflit israélo-arabe.

Le chef de l’état a souligné le rôle joué par les forces de l’ONU qui ont réussi à maintenir la Paix au niveau des frontières sud depuis le conflit de juillet 2006 coopérant sur place avec l’Armée Libanaise. Le général Aoun a également rappelé et condamné les nombreuses violations de l’espace aérien libanais par des avions de chasse israéliens qui y en mené des attaques contre la Syrie.

Le dernier conflit entre le Liban et Israël en juillet 2006 a fait plus de 1 000 morts civils dont 30 % d’enfants de moins de 12 ans, côté libanais, 150 morts, essentiellement des militaires, côté israélien et les pertes du Hezbollah sont estimées à 320 combattants du Hezbollah selon l’état hébreu. Le mouvement chiite reconnait la perte de 62 hommes.

