Le Programme d’aide de base des Nations Unies a distribué 263,3 millions USD en 2024

Mobilisation internationale pour une aide humanitaire élargie

En 2024, les Nations Unies ont alloué 263,3 millions USD au Liban dans le cadre du Programme d’Aide de Base, inscrit dans le Lebanon Response Plan (LRP) 2024-2025. Ce montant comprend 257,6 millions USD reçus durant l’année et 5,7 millions USD reportés depuis 2023. Le financement représente 51 % des 511,5 millions USD sollicités par les agences humanitaires pour répondre aux besoins urgents d’environ 2,4 millions de personnes.

Profils des bénéficiaires : réfugiés, Libanais vulnérables, Palestiniens

Ce programme a permis d’assister 1,61 million de personnes :

Réfugiés syriens : 1,12 million (69,2 %)

(69,2 %) Libanais vulnérables : 353 968 personnes (22 %)

(22 %) Réfugiés palestiniens de Syrie : 76 760 (4,8 %)

(4,8 %) Réfugiés palestiniens du Liban : 66 712 (4,1 %)

(4,1 %) Migrants : 447 (0,03 %)

Les aides ont pris la forme de transferts monétaires, d’assistance matérielle (kits d’hygiène, couvertures, carburants, matelas) et d’accès à des services communautaires (santé, éducation, eau potable).

Transferts monétaires : un levier de dignité et d’efficacité

Parmi les 263,3 millions USD, 118,3 millions USD ont été consacrés aux transferts directs à 359 278 ménages. En utilisant le taux officiel de 89 500 LBP/USD, cela équivaut à 10 587 milliards LBP. Cette modalité représente 45 % des ressources allouées. Le versement se fait par cartes électroniques prépayées, transferts digitaux (plateformes LOUISE, IMPACT) ou en espèces. Ce modèle favorise la liberté de choix des bénéficiaires et soutient les marchés locaux.

Indicateurs économiques de l’aide

Total des aides distribuées : 263,3 M USD = 23 568 milliards LBP

Montant moyen mensuel par bénéficiaire : 1,83 USD/jour soit 163 543 LBP/mois

soit Seuil de pauvreté extrême (Banque mondiale) : 2,15 USD/jour

Ces montants confirment que la majorité des bénéficiaires vivent sous le seuil de pauvreté extrême.

Ciblage de la vulnérabilité

L’assistance ne repose pas sur le statut légal mais sur des critères de vulnérabilité :

Ménages dirigés par des femmes

Familles ayant des personnes handicapées

Personnes âgées isolées

Victimes de violence ou d’abus

Au total, 96 624 bénéficiaires ont reçu une aide spécifique. En complément, 84 194 ménages ont bénéficié de distributions d’urgence, en particulier durant l’hiver et les vagues de froid en février 2024.

Couverture géographique ciblée

Les gouvernorats du Nord, de la Bekaa, du Sud, de Beyrouth-Sud et de Nabatieh concentrent la majorité des interventions. Les camps informels de Tripoli, Arsal, Baalbeck et les périphéries de Saïda font l’objet de déploiements intensifs. Dans certaines localités, plus de 60 % des ménages bénéficient d’une aide régulière.

Effets économiques indirects

L’aide humanitaire est injectée dans l’économie réelle :

Soutien à la demande locale

Stabilisation de la consommation alimentaire

Maintien de petits commerces

Soulagement des infrastructures de services publics

Dans un pays privé de politique sociale structurée, cette aide pallie l’absence d’État-providence.

Transparence et gouvernance

L’ONU supervise les flux via des outils de traçabilité :

Suivi GPS des livraisons

Audits financiers indépendants

Enquêtes communautaires

Comités de suivi avec le ministère des Affaires sociales

En 2024, 98,7 % des bénéficiaires ont confirmé avoir reçu les aides telles que prévues.

Financement insuffisant et pressions sur le terrain

Sur les 511,5 millions USD appelés, seulement 263,3 millions ont été levés. Le déficit de 248,2 millions USD a mené à :

La réduction des distributions dans certaines zones

Le gel de programmes dans la santé mentale, l’éducation, la prévention des violences

Une charge accrue sur les ONG locales

Répartition par donateurs

Les principaux bailleurs en 2024 :

Union européenne

Allemagne

États-Unis

Canada

Pays-Bas

Qatar

Ces six contributeurs représentent ensemble plus de 80 % du financement global.

Cadre de mise en œuvre

La coordination repose sur une architecture tripartite :

Gouvernement libanais (Ministère des affaires sociales)

(Ministère des affaires sociales) Agences de l’ONU (UNHCR, UNICEF, UNRWA, IOM, PNUD)

(UNHCR, UNICEF, UNRWA, IOM, PNUD) ONG internationales et locales

Des groupes de travail sectoriels assurent le suivi opérationnel : santé, éducation, eau, sécurité alimentaire, protection.

Comparaison annuelle et dynamique historique

En 2023, les aides versées ne s’élevaient qu’à 142 millions USD. L’augmentation de 85 % en 2024 s’explique par la mobilisation exceptionnelle des bailleurs face à la dégradation socio-économique du Liban. Cette inflexion rompt une tendance de désengagement observée depuis 2021.

Perceptions locales et tensions sociales

Plusieurs responsables politiques libanais critiquent la part disproportionnée d’aides aux réfugiés syriens, estimant que les Libanais vulnérables sont sous-assistés. L’ONU réaffirme que la vulnérabilité socio-économique reste le seul critère retenu. Ces débats alimentent les tensions communautaires dans des régions à forte densité de réfugiés.

Objectifs 2025 et prévisions

Le LRP prévoit d’élargir la couverture à 2,8 millions de bénéficiaires en 2025. Cela nécessiterait au minimum 700 millions USD, sous réserve d’une stabilité politique minimale et d’un soutien renouvelé des bailleurs. Les priorités incluent :

La relance des programmes d’insertion économique

Le soutien psychosocial

La résilience climatique des populations précaires

Rôle stabilisateur dans un État en crise

En l’absence de couverture maladie universelle, d’allocations familiales ou de retraites publiques viables, les transferts des Nations Unies constituent un système d’assistance de fait, remplissant des fonctions étatiques vacantes.