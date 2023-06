Le Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Prof. Slim Khalbous, s’est rendu en visite à Beyrouth du 31 mai au 2 juin 2023 pour participer au premier regroupement mondial des CEF (Centres d’Employabilité Francophone) de l’AUF, tenu à Beyrouth en présence d’une cinquantaine de responsables de CEF venus de tous les continents. Il a également rencontré les principaux interlocuteurs de l’AUF au Liban.

Le programme du regroupement, moment de travail collaboratif et participatif structuré en ateliers, mini-conférences, témoignages de partenaires et d’usagers, et en partages d’expérience, avait pour objectif d’établir des objectifs et des pratiques standardisés et partagés autour de la proposition de valeur des CEF, qui sont de nouveaux espaces de l’AUF déployés sur les 5 continents au service de la jeunesse, de l’entrepreneuriat étudiant et de l’insertion professionnelle, qui proposent une panoplie de services de conseil, de formation, de certifications et de préincubation.

Dans son mot de clôture du séminaire, le Recteur Khalbous a insisté sur l’importance de constituer des référentiels partagés du réseau mondial en cours d’édification.

Au cours de sa mission officielle au Liban, le Recteur Khalbous s’est entretenu avec des personnalités diplomatiques et a été reçu par le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, Abbas Halabi, pour faire un point de situation un an après les États généraux de l’Enseignement supérieur au Liban organisés par l’AUF, et évoquer les actions engagées et à venir en coordination avec ou au profit du Ministère, pour soutenir le secteur éducatif et l’enseignement supérieur au Liban.

Il a également rencontré certains présidents ou dirigeants des institutions universitaires et de recherche membres de l’AUF au Liban, dans une réunion accueillie par l’Université Saint-Joseph, et a recueilli leurs attentes vis-à vis de l’AUF, deux ans après le déploiement du Plan AUF pour le Liban qui visait à répondre au contexte de crise qui affecte le pays et ses universités.

Enfin, il s’est entretenu avec plus d’une vingtaine de PDG de grandes entreprises dans une réunion organisée par le Mouvement International des Chefs d’Entreprises Libanais, centrée sur les actions et stratégies de l’AUF en matière d’entrepreneuriat, de formation professionnalisante et de rapprochement des sphères économiques et universitaires.