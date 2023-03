Selon l’Agence nationale d’information (ANI), le service du contentieux de l’Etat a engagé des poursuites contre le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, son frère, Raja Salamé, et son assistante Marianne Hoyek, pour “pots-de-vin, faux et usage de faux, blanchiment d’argent, enrichissement illicite et évasion fiscale”.

Le service du contentieux, qui relève du ministère de la Justice, réclame leur arrestation, la confiscation de leurs biens immobiliers, le gel de leurs comptes bancaires et de ceux de leurs familles, “afin de préserver les droits de l’Etat libanais”.

Toujours selon l’ANI, Riad Salamé ne s’est pas présenté pour être entendu au palais de justice de Beyrouth en présence d’enquêteurs français, suisses et luxembourgeois.