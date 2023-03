Une nouvelle audience a été fixée ce jeudi par le premier juge d’instruction à Beyrouth, Charbel Abou Samra, pour entendre le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé qui s’est abstenu de se présenter ce mercredi. Pour rappel, l’interrogatoire de Riad Salamé était prévue en présence d’enquêteurs étrangers dans le cadre d’accusations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent. Selon les représentants du gouverneur, la présence des enquêteurs étrangers viole la souveraineté du Liban, des accusations rejetées par le juge Charbel Abou Salma qui estime que mandats internationaux « ne contredit pas le droit libanais et ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale».

Cette information intervient alors que parallèlement, le service de contentieux de l’état a demandé la mise en détention de Riad Salamé, réclamant parallèlement la confiscation de ses biens immobiliers ainsi que de ses proches, le gel de leurs comptes bancaires et de ceux de leurs familles, “afin de préserver les droits de l’Etat libanais”.

Pour rappel, le gouverneur de la Banque du Liban a été mis en examen le 23 février pour détournement de fonds et blanchiment d’argent. Son frère Raja et son assistance Marianne Hoayek et plusieurs proches dans le cadre de l’enquête en cours portant sur le dossier Forry Associates Ltd. sont également concernés. Cependant, ces mandats n’ont toujours pas été exécutés par les services sécuritaires locaux.

Plusieurs équipes d’enquêteurs européens se sont déplacés au Liban en janvier et février dernier. Selon les informations actuelles, les faits reprochées pourraient être élargis à des accusations de délit d’initié des banques libanaises notant que le montant des transferts à diminué avant le début de la crise financière de 2019, faisant ainsi état d’une connaissance de la situation et de la répercussion de la mise en place d’un contrôle informel des capitaux par l’Association des Banques du Liban.

Selon les résultats des enquêtes actuelles, il aurait été déterminé que le solde des comptes du frère du gouverneur de la Banque du Liban au Liban seraient le résultat du transfert de commissions pour des contrats exécutés comme intermédiaires entre la Banque du Liban et les banques libanaises, concernant notamment la souscription de produits financiers comme des Eurobonds, obligations d’état et certificats de dépôt de la Banque du Liban.

Ces sommes auraient été d’abord versées vers des banques européennes pour être ensuite retransférées au Liban, ce qui pourrait constituer une opération de détournement et de blanchiment d’argent. Des dirigeants de plusieurs banques ont été convoqués dans le cadre de procédures ouvertes par plusieurs pays européens dont Marwan Kheireddine.

Pour rappel, cette information intervient alors que le site The National a révélé des notes d’enquêteurs français détaillant le montage financier dont est soupçonné Riad Salamé. Ils estiment ainsi que plus de 300 millions de dollars ont été détournés à travers la société Forry Associates qui appartient au frère du gouverneur de la BdL, Raja Salamé. Plus de 120 millions de dollars ont déjà été ainsi saisis sur base de la procédure en cours par la France, l’Allemagne et le Luxembourg, alors que Riad Salamé dément toujours les faits qui lui sont reprochés.