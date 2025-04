Le trafic entrant à l’aéroport de Beyrouth progresse de 9,5 % au premier trimestre 2025

- Advertisement -

Une reprise partielle portée par les arrivées internationales

Au premier trimestre 2025, l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth (BIA) a enregistré 678 263 passagers entrants, en hausse de 9,5 % par rapport à la même période de 2024 (619 539). Ce rebond des arrivées illustre un retour progressif de la diaspora libanaise, ainsi que l’effet positif de la fin des hostilités régionales et des avancées politiques internes.

Ce chiffre marque le plus haut taux de reprise du trafic entrant observé depuis 2021, en comparaison des niveaux pré-crise (Covid et conflits).

Indicateur T1 2024 T1 2025 Variation (%) Passagers entrants 619 539 678 263 +9,5 % Taux de reprise (vs 2019) 73,9 % 80,9 % +7,0 pts

Un recul simultané des départs

En contraste avec la hausse des arrivées, les départs de l’aéroport ont diminué de 11,4 %, passant de 650 569 passagers au T1 2024 à 576 277 au T1 2025. Cette baisse peut être interprétée comme le signe d’une stabilisation des résidents sur le territoire, ou d’un frein aux déplacements sortants dû aux incertitudes économiques, au coût élevé du voyage ou aux restrictions administratives.

Indicateur T1 2024 T1 2025 Variation (%) Passagers sortants 650 569 576 277 -11,4 %

Des signaux divergents selon les mois

Le mois de mars 2025 confirme cette tendance. Le nombre total de passagers a atteint 403 084, en baisse de 1,0 % sur un an. Toutefois, les arrivées ont progressé de 9,8 % pour atteindre 234 639 passagers (contre 213 709 en mars 2024), tandis que les départs ont chuté de 12,9 % à 168 445 passagers.

Mars 2024 vs Mars 2025 Arrivées Départs Total passagers Mars 2024 213 709 193 430 407 139 Mars 2025 234 639 168 445 403 084 Variation +9,8 % -12,9 % -1,0 %

Dynamique du fret : un marché encore instable

Sur le plan du fret aérien, les volumes importés ont augmenté de 6,4 % entre T1 2024 et T1 2025, atteignant 10 473 tonnes, tandis que les exportations de marchandises ont chuté de 21,2 % pour s’établir à 4 154 tonnes. Ce déséquilibre suggère une reprise partielle des approvisionnements mais une faiblesse persistante du secteur exportateur.

Fret au BIA (T1 2025) Importations Exportations Variation Volume (tonnes) 10 473 4 154 +6,4 % / -21,2 %

Une infrastructure résiliente mais sous-exploitée

Malgré ces signes positifs, l’activité globale de l’aéroport reste inférieure aux niveaux d’avant-crise, et les infrastructures sont sous-utilisées. Le nombre d’avions a baissé de 4,4 % entre T1 2024 et T1 2025, tandis que les atterrissages et décollages de mars 2025 ont montré une légère reprise de +2,6 % et +2,2 %, respectivement.

Le redémarrage du trafic entrant s’explique en partie par le rôle inélastique de la diaspora libanaise, qui continue à voyager même en période d’instabilité. Cette base pourrait être élargie grâce à des programmes d’attraction ciblée, une politique de visas plus flexible et une meilleure coordination entre secteur public et compagnies aériennes.

Enjeux et leviers pour 2025

Pour renforcer cette tendance, les autorités pourraient miser sur :

La création de nouvelles lignes régionales et low-cost .

. La promotion du tourisme religieux et historique .

. La modernisation des infrastructures aéroportuaires , y compris le déploiement du Wi-Fi 7 par l’opérateur Ogero.

, y compris le déploiement du Wi-Fi 7 par l’opérateur Ogero. L’ouverture à des investissements privés dans les services liés au transport aérien.

Ces axes pourraient faire du secteur aérien un levier de croissance économique, à condition de sécuriser les flux et de stabiliser l’environnement politique.