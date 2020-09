Ardent défenseur du barrage de Bisri dans le financement vient d’être annulé par la banque mondiale, le député Gébran Bassil a estimé sur Twitter, que les habitants de Jezzine, Saïda, des régions du Chouf, de Baabda et d’Aley ainsi que ceux de la capitale Beyrouth, demanderont à ce que soit financer ce barrage.

Il a ainsi estimé qu’il s’agira alors d’obtenir un nouveau prêt pour mettre en place ce barrage à un coût plus élevé, soulignant que ce genre de pratiques a conduit, selon lui, le Liban à la faillite.

