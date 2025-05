Les importations augmentent de 10,1 % et les exportations de 30 % au premier trimestre 2025

- Advertisement -

Reprise du commerce extérieur libanais portée par l’or, la Chine et la normalisation politique

Le commerce extérieur libanais a enregistré une nette progression au premier trimestre 2025, selon les dernières données des Douanes. Les importations ont crû de 10,1 % en glissement annuel, atteignant 4,376 milliards USD, tandis que les exportations se sont envolées de 30 %, totalisant 957 millions USD. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de retour progressif à la stabilité politique et économique après les tensions régionales de 2024.

Structure des importations : hausse des produits miniers et baisse de la bijouterie

Le poids dominant des produits miniers dans les importations (28,7 %) s’est confirmé avec une hausse de 14,9 % par rapport à la même période de 2024, atteignant 1,257 milliard USD. La bijouterie, en revanche, a chuté de 21,9 %, pour ne représenter que 525 millions USD contre 672 millions un an plus tôt.

Les produits chimiques (+21,3 %, 376 M USD) et les équipements électriques (+27,1 %, 345 M USD) ont soutenu cette croissance, confirmant une reprise de la demande industrielle. En agriculture, les produits végétaux ont progressé de 7,6 %, et les produits alimentaires de 0,8 %.

Produit importé Poids (%) T1 2025 (M USD) Évolution annuelle Produits miniers 28,7 % 1 257 +14,9 % Bijouterie 12,0 % 525 −21,9 % Produits chimiques 8,6 % 376 +21,3 % Équipements électriques 7,9 % 345 +27,1 % Produits végétaux 7,1 % s.o. +7,6 % Produits alimentaires 6,1 % s.o. +0,8 %

Origine des importations : forte poussée des Émirats, repli de l’Italie

La Chine reste le premier fournisseur du Liban avec une hausse de 19,1 % à 487 M USD. Les importations depuis la Turquie ont bondi de 42,4 %, l’Égypte de 113,7 % et surtout les Émirats Arabes Unis de 141,5 %, atteignant 256 M USD. L’Italie est en net recul, −23,3 % à 245 M USD.

Pays exportateur vers le Liban Part (%) T1 2025 (M USD) Variation annuelle Chine 11,1 % 487 +19,1 % Grèce 10,2 % s.o. +24,2 % Turquie 9,6 % s.o. +42,4 % Égypte 8,5 % s.o. +113,7 % Émirats Arabes Unis 5,9 % 256 +141,5 % Italie 5,6 % s.o. −23,3 %

Exportations : l’or dope les chiffres à travers la Suisse

La bijouterie, qui représente 43,3 % des exportations totales, a connu une flambée de 120,2 % pour atteindre 414 millions USD. Les métaux et produits métalliques (14,7 %) ont crû de 16,5 %, à 141 M USD. À l’inverse, les produits alimentaires et les équipements électriques sont en recul respectivement de 10,8 % et 18,2 %.

Les exportations vers la Suisse ont été multipliées par huit, atteignant 277 M USD (+739 %), grâce au commerce de l’or raffiné.

Produit exporté Part (%) T1 2025 (M USD) Variation annuelle Bijouterie 43,3 % 414 +120,2 % Métaux et produits métalliques 14,7 % 141 +16,5 % Produits alimentaires 10,3 % s.o. −10,8 % Produits chimiques 6,9 % s.o. +4,8 % Équipements électriques 6,6 % s.o. −18,2 %

Destinations : envolée vers la Suisse, hausse vers la Syrie et le Qatar

Outre la Suisse (+739 %), les exportations vers la Syrie (+61,9 %) et le Qatar (+44,4 %) confirment une diversification régionale. Les livraisons vers l’Égypte chutent de 23,9 %.

Destination export Part (%) T1 2025 (M USD) Variation annuelle Suisse 28,9 % 277 +739 % Émirats Arabes Unis 16,4 % s.o. +1,3 % Qatar 4,1 % s.o. +44,4 % États-Unis 3,8 % s.o. +24,1 % Syrie 3,6 % s.o. +61,9 % Égypte 3,7 % 35 −23,9 %

Logistique : forte poussée du fret aérien

Les exportations via l’aéroport de Beyrouth ont doublé (+94,4 %), atteignant 482 M USD, portées par les expéditions de bijoux. À l’inverse, les ports de Saïda et Beyrouth sont en repli, seul le port de Tripoli progresse (+18,2 %).

Voie logistique T1 2025 (M USD) Variation annuelle Aérien (BIA) 482 +94,4 % Port de Tripoli 52 +18,2 % Port de Saïda 21 −34,4 % Port de Beyrouth 348 −1,4 % Total maritime s.o. −1,9 % Total terrestre (via Syrie) 53 −1,9 %

Déficit commercial : toujours préoccupant

Malgré la croissance des exportations, le déficit commercial atteint 3,419 milliards USD, en hausse de 5,6 %, soit l’équivalent de 41 % du PIB du pays. Cette détérioration s’explique par la forte dépendance du pays aux importations énergétiques et alimentaires.

📌 Données sur les acteurs clés

Haute administration des douanes libanaises

Institution publique chargée du contrôle et de la régulation des flux commerciaux internationaux.

Assure la collecte des droits de douane et l’établissement des statistiques officielles.

Aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth (BIA)

Premier point d’entrée aérien du pays.

Près de 1,85 million de passagers au 1er quadrimestre 2025

Trafic de fret (avril 2025) : 3 940 tonnes importées, 1 338 tonnes exportées