Une délégation chypriote est venue au Liban pour y rencontrer le président de la république, le général Michel Aoun, à quelques heures de la fin de son mandat, le 31 octobre à minuit et débuter ainsi les négociations visant à délimiter les zones maritimes entre les 2 pays.

Le chef de l’état a indiqué que l’objectif de la réunion d’aujourd’hui est de s’entendre sur le règlement de la question en suspens concernant le tracé des frontières maritimes suite à la conclusion des négociations portant sur les frontières maritimes méridionales. Le président de la république dont le mandat s’achève le 31 octobre a estimé qu'”entre le Liban et Chypre, il n’y a pas besoin de médiateur, car nous sommes des pays voisins et amis, et c’est ce qui nous facilite la tâche pour lever les ambiguïtés naissantes”.