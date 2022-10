Publicité

Alors que son mandat s’achève le 31 octobre à minuit, le président de la république, le général Michel Aoun, fait ses adieux aux correspondants de la presse lors d’une cérémonie qui a eu lieu au Palais Présidentiel de Baabda. Pour l’heure, les chances de voir un nouveau président sont quasi-nulles en raison de l’absence de tout consensus entre les différents partis politiques.

