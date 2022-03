Les prix des carburants ont légèrement augmenté, indique la grille tarifaire publiée par la direction générale du pétrole, ce mercredi 23 mars.

Les prix d’un bidon de SP95 et de SP98 progressent tous les 2 de 3 000 LL et s’établissent respectivement à 434 000 LL et 444 000 LL.

Quant au prix du fioul, il augmente de 25 000 LL et s’affiche désormais à 480 000 LL.

Le prix d’une bouteille de gaz de 10 kilogramme n’est pas épargné avec une hausse de 3000 LL. Elle coutera désormais 300 000 LL.

Cette nouvelle hausse s’explique principalement avec la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar sur la plateforme électronique de la Banque du Liban, Sayrafa. Ainsi le taux de change est passé de 20 800 LL/USD la semaine dernière à 21 900 LL/USD, hier.

Par ailleurs la parité de la livre libanaise face au dollar s’est aussi détériorée au marché noir en raison de la fermeture des banques locales.

Pour rappel, 85% des sommes nécessaires à l’achat de carburants sont financées via Sayrafa et les 15% restants par le marché noir.