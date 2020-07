Le nombre de touristes a diminué de 48.3% au cours du premier semestre 2020, indique le Ministère du Tourisme.

Seuls 194 395 touristes se sont ainsi rendus au Liban contre 375 815 touristes lors de la période correspondante de 2019.

Plusieurs facteurs induisent cette forte diminution, notamment les mouvements sociaux et manifestations liés à la dégradation de la situation économique et également les risques liés à l’épidémie du coronavirus COVID19 et la fermeture de l’aéroport international de Beyrouth dès le 18 mars 2020.

Selon les mêmes chiffres,77 620 touristes européens se sont rendus au Liban, soit 39.9% du nombre total et 54 695 touristes en provenance des Pays Arabes, soit 28.1% du nombre total. Le nombre total des touristes des pays Européens et des pays arabes ont baissé respectivement de 41% et de 60% par rapport à la période précédente.

Les visiteurs en provenance du continent américain représentent 16.3% des arrivées. L’Asie vient ensuite avec 8.2% et l’Afrique avec 4.4% des arrivées.

Cette information intervient alors que le syndicat des propriétaires d’hôtels et de restaurants estime que la crise économique conduira à la fermeture de leurs établissements dès septembre prochain.